США впервые использовали украинскую тактику при ударах по Ирану - Politico

Соединенные Штаты Америки во время ударов по Ирану впервые использовали в бою недорогие одноразовые ударные беспилотники. Эту же тактику впервые применила Украина во время отражения полномасштабного российского вторжения в 2022 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Как отметили в Центральном командовании США, в первые часы операции было применено высокоточное оружие, запущенное с воздуха, суши и моря. Кроме того, оперативная группа CENTCOM "Scorpion Strike" впервые применила в бою недорогие одноразовые беспилотники.

Применение беспилотников помогло Украине переломить ход войны против РФ, несмотря на меньшую огневую мощь и численность личного состава, а впоследствии было скопировано россиянами, что изменило современную военную тактику - говорится в сообщении.

Напомним

Иранские государственные медиа и ведущие информационные агентства Fars и Tasnim подтвердили смерть Верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Это заявление появилось после сообщения президента США Дональда Трампа о ликвидации главы исламской республики в результате масштабной военной операции.

Также СМИ, в частности, иранские, сообщили, что в результате ударов по Ирану 28 февраля были ликвидированы командующие вооруженными силами страны.