Посланник Ирана в ООН заявил о неизбежных ударах по военным базам США в ответ на агрессию

Постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Амир Саид Иравани во время экстренного заседания Совета Безопасности обвинил Вашингтон и Израиль в преднамеренном расширении конфликта. Дипломат подчеркнул, что Тегеран расценивает последние атаки как неспровоцированную агрессию против суверенитета страны и гражданского населения. Об этом пишет УНН.

По словам иранского представителя, Исламская Республика готовит масштабное возмездие, которое будет сосредоточено исключительно на американской военной инфраструктуре и объектах правительства США по всему региону.

Иравани подчеркнул, что нынешние действия Белого дома и израильского руководства имеют целью принудительное подчинение Ирана и вмешательство в его внутренние дела.

Президент Соединенных Штатов и премьер-министр Израиля открыто взяли на себя ответственность за этот акт агрессии и четко сформулировали смену режима как свою цель