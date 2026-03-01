$43.210.00
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Посланник Ирана в ООН заявил о неизбежных ударах по военным базам США в ответ на агрессию

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Посланник Ирана в ООН заявил о неизбежных ударах по военным базам США в ответ на агрессию. Исламская Республика готовит масштабное возмездие, сосредоточенное исключительно на американской военной инфраструктуре.

Посланник Ирана в ООН заявил о неизбежных ударах по военным базам США в ответ на агрессию

Постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Амир Саид Иравани во время экстренного заседания Совета Безопасности обвинил Вашингтон и Израиль в преднамеренном расширении конфликта. Дипломат подчеркнул, что Тегеран расценивает последние атаки как неспровоцированную агрессию против суверенитета страны и гражданского населения. Об этом пишет УНН.

Детали

По словам иранского представителя, Исламская Республика готовит масштабное возмездие, которое будет сосредоточено исключительно на американской военной инфраструктуре и объектах правительства США по всему региону.

Обвинения Вашингтона в попытках изменить политический режим в Иране

Иравани подчеркнул, что нынешние действия Белого дома и израильского руководства имеют целью принудительное подчинение Ирана и вмешательство в его внутренние дела.

Президент Соединенных Штатов и премьер-министр Израиля открыто взяли на себя ответственность за этот акт агрессии и четко сформулировали смену режима как свою цель

– заявил дипломат.

Он добавил, что такие действия являются "безошибочным признанием их намерения нарушить суверенитет и территориальную целостность Ирана", что не соответствует никаким международным правовым критериям самообороны.

Официальное предупреждение об атаках на американские военные объекты

Главный акцент в выступлении был сделан на том, что США используют свое присутствие в Персидском заливе для дестабилизации ситуации, однако Тегеран готов к радикальному противодействию.

"США не начинали этот конфликт, но мы его завершим": министр войны США высказался об операции в Иране

По словам иранского посла, ответ страны на воздушные удары будет направлен "исключительно на базы и объекты правительства США", что подтверждает намерение Ирана атаковать именно американскую военную логистику.

Соединенные Штаты, в свою очередь, намеренно стремятся расширить масштабы конфликта, используя свои базы в регионе

– подытожил Иравани, призвав ООН немедленно признать действия союзников актом международной агрессии.

Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана

Степан Гафтко

