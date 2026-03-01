Посланник Ирана в ООН заявил о неизбежных ударах по военным базам США в ответ на агрессию
Киев • УНН
Посланник Ирана в ООН заявил о неизбежных ударах по военным базам США в ответ на агрессию. Исламская Республика готовит масштабное возмездие, сосредоточенное исключительно на американской военной инфраструктуре.
Постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Амир Саид Иравани во время экстренного заседания Совета Безопасности обвинил Вашингтон и Израиль в преднамеренном расширении конфликта. Дипломат подчеркнул, что Тегеран расценивает последние атаки как неспровоцированную агрессию против суверенитета страны и гражданского населения. Об этом пишет УНН.
Детали
По словам иранского представителя, Исламская Республика готовит масштабное возмездие, которое будет сосредоточено исключительно на американской военной инфраструктуре и объектах правительства США по всему региону.
Обвинения Вашингтона в попытках изменить политический режим в Иране
Иравани подчеркнул, что нынешние действия Белого дома и израильского руководства имеют целью принудительное подчинение Ирана и вмешательство в его внутренние дела.
Президент Соединенных Штатов и премьер-министр Израиля открыто взяли на себя ответственность за этот акт агрессии и четко сформулировали смену режима как свою цель
Он добавил, что такие действия являются "безошибочным признанием их намерения нарушить суверенитет и территориальную целостность Ирана", что не соответствует никаким международным правовым критериям самообороны.
Официальное предупреждение об атаках на американские военные объекты
Главный акцент в выступлении был сделан на том, что США используют свое присутствие в Персидском заливе для дестабилизации ситуации, однако Тегеран готов к радикальному противодействию.
По словам иранского посла, ответ страны на воздушные удары будет направлен "исключительно на базы и объекты правительства США", что подтверждает намерение Ирана атаковать именно американскую военную логистику.
Соединенные Штаты, в свою очередь, намеренно стремятся расширить масштабы конфликта, используя свои базы в регионе
