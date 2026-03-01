$43.210.00
"США не начинали этот конфликт, но мы его завершим": министр войны США высказался об операции в Иране

Киев • УНН

 • 638 просмотра

Министр войны США Пит Хегсет заявил о намерении Вашингтона продолжить противостояние с Ираном. Он предупредил, что любая попытка убить американцев повлечет за собой неотвратимое возмездие.

"США не начинали этот конфликт, но мы его завершим": министр войны США высказался об операции в Иране

Министр войны США Пит Хегсет выступил с жестким предупреждением в адрес Тегерана, заявив о намерении Вашингтона окончательно прекратить многолетнее противостояние. Комментируя старт операции "Эпическая ярость", он подчеркнул, что любая попытка убить американских граждан или угрожать им в любой точке планеты повлечет за собой неотвратимую расплату. Об этом пишет УНН.

Детали

Пит Хегсет подчеркнул, что эра безнаказанности для иранских сил завершена, и за каждый враждебный шаг будет следовать мгновенный удар.

Если вы убьете американцев или угрожаете им где-то в мире – как это сделал Иран – мы будем охотиться на вас и убьем вас

– отметил министр.

Он добавил, что американские войска имеют четкий приказ идентифицировать и ликвидировать угрозы в зародыше, не оставляя врагу шансов на отступление или новые провокации.

Мы не потерпим мощных ракет, направленных против американского народа. Эти ракеты будут уничтожены вместе с ракетным производством Ирана. Иранский флот будет уничтожен. И, как президент Трамп говорил всю свою жизнь, Иран никогда не будет иметь ядерного оружия 

– подчеркнул Хегсет.

Решимость в завершении конфликта на условиях Вашингтона

Руководство Военного министерства заверило, что операция продлится до полного выполнения цели, очерченной президентом Трампом. Главный посыл заключается в том, что США готовы к радикальным действиям ради безопасности своего народа и разрушения ракетного потенциала врага.

Мы не начинали этот конфликт, но мы его завершим

– подытожил Хегсет.

Степан Гафтко

