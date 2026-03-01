"США не починали цей конфлікт, але ми його завершимо": міністр війни США висловився про операцію в Ірані

Міністр війни США Піт Гегсет виступив із жорстким попередженням на адресу Тегерана, заявивши про намір Вашингтона остаточно припинити багаторічне протистояння. Коментуючи старт операції "Епічна лютість", він наголосив, що будь-яка спроба вбити американських громадян або погрожувати їм у будь-якій точці планети потягне за собою невідворотну відплату. Про це пише УНН.

Піт Гегсет підкреслив, що ера безкарності для іранських сил завершена, і за кожен ворожий крок слідуватиме миттєвий удар.

Якщо ви вб'єте американців або погрожуєте їм десь у світі – як це зробив Іран – ми полюватимемо на вас і вб'ємо вас

Він додав, що американські війська мають чіткий наказ ідентифікувати та ліквідовувати загрози в зародку, не залишаючи ворогу шансів на відступ чи нові провокації.

Ми не потерпимо потужних ракет, спрямованих проти американського народу. Ці ракети будуть знищені разом з ракетним виробництвом Ірану. Іранський флот буде знищено. І, як президент Трамп говорив усе своє життя, Іран ніколи не матиме ядерної зброї