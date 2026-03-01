"США не починали цей конфлікт, але ми його завершимо": міністр війни США висловився про операцію в Ірані
Київ • УНН
Міністр війни США Піт Гегсет заявив про намір Вашингтона продовжити протистояння з Іраном. Він попередив, що будь-яка спроба вбити американців матиме невідворотну відплату.
Міністр війни США Піт Гегсет виступив із жорстким попередженням на адресу Тегерана, заявивши про намір Вашингтона остаточно припинити багаторічне протистояння. Коментуючи старт операції "Епічна лютість", він наголосив, що будь-яка спроба вбити американських громадян або погрожувати їм у будь-якій точці планети потягне за собою невідворотну відплату. Про це пише УНН.
Деталі
Піт Гегсет підкреслив, що ера безкарності для іранських сил завершена, і за кожен ворожий крок слідуватиме миттєвий удар.
Якщо ви вб'єте американців або погрожуєте їм десь у світі – як це зробив Іран – ми полюватимемо на вас і вб'ємо вас
Він додав, що американські війська мають чіткий наказ ідентифікувати та ліквідовувати загрози в зародку, не залишаючи ворогу шансів на відступ чи нові провокації.
Ми не потерпимо потужних ракет, спрямованих проти американського народу. Ці ракети будуть знищені разом з ракетним виробництвом Ірану. Іранський флот буде знищено. І, як президент Трамп говорив усе своє життя, Іран ніколи не матиме ядерної зброї
Рішучість у завершенні конфлікту на умовах Вашингтона
Керівництво Військового міністерства запевнило, що операція триватиме до повного виконання мети, окресленої президентом Трампом. Головний посил полягає в тому, що США готові до радикальних дій заради безпеки свого народу та руйнування ракетного потенціалу ворога.
Ми не розпочинали цей конфлікт, але ми його завершимо
