"США не починали цей конфлікт, але ми його завершимо": міністр війни США висловився про операцію в Ірані

$43.210.00
51.020.00
ukenru
00:05 • 514 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
21:48 • 16248 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 31721 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 43574 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 40164 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 45383 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 47702 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 54389 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 48428 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 51267 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
2м/с
73%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ізраїль заявив про загибель військових командувачів Ірану - Тегеран ситуацію не коментує28 лютого, 14:39 • 13499 перегляди
Алі Хаменеї, ймовірно, живий - глава МЗС Ірану Арагчі28 лютого, 14:58 • 14316 перегляди
Нафта може подорожчати до 80 доларів за барель через війну в Ірані - Reuters28 лютого, 15:12 • 10237 перегляди
Іран б’є по військовим базам у США, а також атакував авіаносець американців Video28 лютого, 15:33 • 17754 перегляди
Операція США проти Ірану виходить за межі традиційного міжнародного права - Стубб28 лютого, 16:27 • 15302 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 41921 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 46024 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 39178 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 43244 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 44271 перегляди
Актуальнi люди
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Кирило Буданов
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Україна
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 23144 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 22699 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 22624 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 22770 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 36978 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136
Опалення

"США не починали цей конфлікт, але ми його завершимо": міністр війни США висловився про операцію в Ірані

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Міністр війни США Піт Гегсет заявив про намір Вашингтона продовжити протистояння з Іраном. Він попередив, що будь-яка спроба вбити американців матиме невідворотну відплату.

"США не починали цей конфлікт, але ми його завершимо": міністр війни США висловився про операцію в Ірані

Міністр війни США Піт Гегсет виступив із жорстким попередженням на адресу Тегерана, заявивши про намір Вашингтона остаточно припинити багаторічне протистояння. Коментуючи старт операції "Епічна лютість", він наголосив, що будь-яка спроба вбити американських громадян або погрожувати їм у будь-якій точці планети потягне за собою невідворотну відплату. Про це пише УНН.

Деталі

Піт Гегсет підкреслив, що ера безкарності для іранських сил завершена, і за кожен ворожий крок слідуватиме миттєвий удар.

Якщо ви вб'єте американців або погрожуєте їм десь у світі – як це зробив Іран – ми полюватимемо на вас і вб'ємо вас

– зазначив міністр.

Він додав, що американські війська мають чіткий наказ ідентифікувати та ліквідовувати загрози в зародку, не залишаючи ворогу шансів на відступ чи нові провокації.

Ми не потерпимо потужних ракет, спрямованих проти американського народу. Ці ракети будуть знищені разом з ракетним виробництвом Ірану. Іранський флот буде знищено. І, як президент Трамп говорив усе своє життя, Іран ніколи не матиме ядерної зброї 

– підкреслив Гегсет.

Рішучість у завершенні конфлікту на умовах Вашингтона

Керівництво Військового міністерства запевнило, що операція триватиме до повного виконання мети, окресленої президентом Трампом. Головний посил полягає в тому, що США готові до радикальних дій заради безпеки свого народу та руйнування ракетного потенціалу ворога.

Ми не розпочинали цей конфлікт, але ми його завершимо

– підсумував Гегсет.

Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану01.03.26, 02:05 • 504 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Сутички
Піт Гегсет
Вашингтон
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки