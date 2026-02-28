Іран б’є по військовим базам у США, а також атакував авіаносець американців

Іран завдає ударів по американських базах на Близькому Сході у відповідь на операцію США та Ізраїлю, зокрема у Бахрейні, Катарі та ОАЕ, пише УНН.

Деталі

Згідно з інформацією із відкритих джерел, США мають близько 19 військових баз на Близькому сході, зокрема у Бахрейні, Катарі, Кувейті, ОАЕ, Омані та Саудівській Аравії.

Зокрема, на території Бахрейну розташована база ВМС США, на якій базуються військові Центрального командування ВМС США.

У суботу ця база піддалася ударам з боку Ірану. Так, вибухи сталися у Джуфаїрі, де розташована штаб-квартира П'ятого флоту США.

Також Іран вдарив балістичними ракетами по логістичному об'єкту ВМС США в Бахрейні.

Ще одна база США, яка у Абу-Дабі, де розташовується підрозділ Повітряного бойового командування Повітряних сил США також став мішенню іранського ракетного удару.

Окрім того, повідомляється, що Іран атакував авіаносець ВМС США USS Abraham Lincoln в Аравійському морі.

Була також атакована база у Катарі, яка побудована після спільних військових операцій під час операції "Буря в пустелі" в 1991 році.

Тут розташовується морської піхоти США з винищувачами Northrop Grumman EA-6B Prowler.

Окрім того, Іран завдав удару по Авіабазі Алі-аль-Салем у Кувейті.

Доповнення

28 лютого Ізраїль та США здійснили спільну військову операцію, завдавши ударів по 30 цілях в Ірані.

Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.

Згодом стало відомо, що військова операція США і Ізраїлю проти Ірану планувалася спільно впродовж декількох місяців.

Крім того, повідомлялось, що серед уражених об'єктів у Тегерані - президентський плац та штаб-квартира розвідки.

Через атаку США і Ізраїлю Іран закрив свій повітряний простір. Над країною залишилося лише кілька літаків, які прямують до Тбілісі, Алмати, Дубаю.

Водночас Ізраїль готується до кількаденного конфлікту з Іраном, тоді як у Тегерані обіцяють нищівну відповідь.