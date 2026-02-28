ЦАХАЛ сообщил о применении более 200 самолетов для ударов по 500 целям в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что более 200 самолетов израильских ВВС в ночь на субботу нанесли удары по 500 целям в Иране — это самая крупная воздушная атака, когда-либо проведенная израильскими силами. Об этом сообщает The Jerusalem Post, пишет УНН.

Подробности

Первая волна была направлена по десяткам радаров и средств противовоздушной обороны, особенно в части Ирана, расположенной ближе к Израилю, а также в районе Тегерана.

Во время второй волны ВВС нанесли удары по баллистической ракетной инфраструктуре Ирана, пытаясь уменьшить его возможности наносить удары по израильской территории.

В районе Тебриза ЦАХАЛ атаковал важный объект, с которого Исламская Республика выпустила десятки баллистических ракет по Израилю.

ЦАХАЛ также работает над установлением воздушного доминирования в зоне операции, которого ему удалось достичь в июне 2025 года, чтобы иметь возможность удерживать беспилотники и другие летательные аппараты в районах, откуда Тегеран может пытаться нанести удары по Израилю, и уничтожать ракетные расчеты еще до осуществления пусков.

