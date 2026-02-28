$43.210.00
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 25987 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и Израиля
28 февраля, 08:36 • 26555 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 33511 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 38639 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофы
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 48273 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 45164 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 49541 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 47602 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 44513 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
публикации
Эксклюзивы
ЦАХАЛ сообщил о применении более 200 самолетов для ударов по 500 целям в Иране

Киев • УНН

 • 26 просмотра

ЦАХАЛ сообщил о применении более 200 самолетов для ударов по 500 целям в Иране, включая радары, ПВО и баллистическую ракетную инфраструктуру. Атака была направлена на уменьшение ударных возможностей Ирана и установление воздушного доминирования.

ЦАХАЛ сообщил о применении более 200 самолетов для ударов по 500 целям в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что более 200 самолетов израильских ВВС в ночь на субботу нанесли удары по 500 целям в Иране — это самая крупная воздушная атака, когда-либо проведенная израильскими силами. Об этом сообщает The Jerusalem Post, пишет УНН.

Подробности

Первая волна была направлена по десяткам радаров и средств противовоздушной обороны, особенно в части Ирана, расположенной ближе к Израилю, а также в районе Тегерана.

Во время второй волны ВВС нанесли удары по баллистической ракетной инфраструктуре Ирана, пытаясь уменьшить его возможности наносить удары по израильской территории.

В районе Тебриза ЦАХАЛ атаковал важный объект, с которого Исламская Республика выпустила десятки баллистических ракет по Израилю.

ЦАХАЛ также работает над установлением воздушного доминирования в зоне операции, которого ему удалось достичь в июне 2025 года, чтобы иметь возможность удерживать беспилотники и другие летательные аппараты в районах, откуда Тегеран может пытаться нанести удары по Израилю, и уничтожать ракетные расчеты еще до осуществления пусков.

Ольга Розгон

