Совбез ООН проведет в субботу экстренное заседание по ситуации на Ближнем Востоке

Совет Безопасности ООН соберется в субботу в 23:00 по киевскому времени для обсуждения ситуации в Иране и на Ближнем Востоке. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, пишет УНН.

По просьбе Франции Совет Безопасности ООН соберется сегодня в 22:00 по парижскому времени, чтобы обсудить ситуацию в Иране и на Ближнем Востоке - написал он в соцсети Х.

Дополнение

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал опасной эскалацией начало войны США и Израиля против Ирана. Он инициирует заседание Совета безопасности ООН для обсуждения ситуации.

Напомним

28 февраля Израиль и США осуществили совместную военную операцию, нанеся удары по 30 целям в Иране.

Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.

Впоследствии стало известно, что военная операция США и Израиля против Ирана планировалась совместно в течение нескольких месяцев.

Кроме того, сообщалось, что среди пораженных объектов в Тегеране - президентский плац и штаб-квартира разведки.