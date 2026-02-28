$43.210.00
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
11:55 • 20826 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и Израиля
28 февраля, 08:36 • 22962 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 29890 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 35387 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофы
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 46212 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 43993 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 48893 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 46847 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 44075 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
Совбез ООН проведет в субботу экстренное заседание по ситуации на Ближнем Востоке

Киев • УНН

 • 2156 просмотра

Совет Безопасности ООН соберется в субботу в 23:00 по киевскому времени для обсуждения ситуации в Иране и на Ближнем Востоке. Заседание инициировал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Совбез ООН проведет в субботу экстренное заседание по ситуации на Ближнем Востоке

Совет Безопасности ООН соберется в субботу в 23:00 по киевскому времени для обсуждения ситуации в Иране и на Ближнем Востоке. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, пишет УНН.

По просьбе Франции Совет Безопасности ООН соберется сегодня в 22:00 по парижскому времени, чтобы обсудить ситуацию в Иране и на Ближнем Востоке

- написал он в соцсети Х.

Дополнение

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал опасной эскалацией начало войны США и Израиля против Ирана. Он инициирует заседание Совета безопасности ООН для обсуждения ситуации.

Напомним

28 февраля Израиль и США осуществили совместную военную операцию, нанеся удары по 30 целям в Иране.

Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.

Впоследствии стало известно, что военная операция США и Израиля против Ирана планировалась совместно в течение нескольких месяцев.

Кроме того, сообщалось, что среди пораженных объектов в Тегеране - президентский плац и штаб-квартира разведки.

Ольга Розгон

