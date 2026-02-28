Макрон закликав Іран до термінових переговорів і ініціював засідання Радбезу ООН
Київ • УНН
Президент Франції Емманюель Макрон назвав небезпечною ескалацією початок війни США та Ізраїлю проти Ірану, та повідомив, що ініціює засідання Ради безпеки ООН. Про це він заявив у своєму X, пише УНН.
Деталі
Макрон зазначив, що початок війни між США, Ізраїлем та Іраном створює тяжкі наслідки для миру та міжнародної безпеки.
"Триваюча ескалація становить небезпеку для всіх. Вона має зупинитися. Іранський режим має зрозуміти, що у нього немає іншого варіанту, крім як йти на доброчесні переговори, щоб покласти край його ядерній та балістичній програмі та дестабілізаційній діяльності у регіоні", – заявив президент Франції.
Він також наголосив, що іранці повинні мати можливість вільно визначати своє майбутнє.
"Вбивства, скоєні ісламістським режимом, дискредитують його і вимагають надання голосу народу – чим швидше, тим краще", – наголосив Макрон.
Також він заявив, що Франція ініціює позачергове засідання Ради безпеки ООН.
Нагадаємо
У суботу, 28 лютого в центрі столиці Ірану пролунало, щонайменше, три вибухи. Згодом стало відомо, що це відбулось внаслідок атаки Ізраїлю.
Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.
