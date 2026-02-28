Макрон закликав Іран до термінових переговорів і ініціював засідання Радбезу ООН

$43.210.00
51.020.00
ukenru
11:55 • 4024 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
08:36 • 12569 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 20139 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 26672 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 40590 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 40921 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 47163 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 44889 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 43036 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 58414 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1м/с
64%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Сьогодні над Землею зійде рідкісний парад шести планет Сонячної системи28 лютого, 04:15 • 13922 перегляди
У Болівії розбився військовий літак із готівкою на борту – загинуло щонайменше 15 осіб28 лютого, 04:33 • 9266 перегляди
Німецька партія AfD ймовірно викриває слабкі місця НАТО для російської розвідки28 лютого, 04:49 • 7990 перегляди
Кім Чен Ин вручив партійній верхівці новітні снайперські гвинтівки власного виробництваPhoto28 лютого, 05:06 • 14642 перегляди
Трамп заявив що має неконституційне право втретє балотуватися в президенти28 лютого, 05:21 • 10512 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 22200 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 27435 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 25396 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 29740 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 31209 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Алі Хаменеї
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Ліван
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto09:42 • 5830 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 14228 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 14823 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 15336 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 30491 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
MIM-104 Patriot
M113

Макрон закликав Іран до термінових переговорів і ініціював засідання Радбезу ООН

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Президент Франції Емманюель Макрон назвав небезпечною ескалацією початок війни США та Ізраїлю проти Ірану. Він ініціює засідання Ради безпеки ООН для обговорення ситуації.

Макрон закликав Іран до термінових переговорів і ініціював засідання Радбезу ООН

Президент Франції Емманюель Макрон назвав небезпечною ескалацією початок війни США та Ізраїлю проти Ірану, та повідомив, що ініціює засідання Ради безпеки ООН. Про це він заявив у своєму X, пише УНН.

Деталі

Макрон зазначив, що початок війни між США, Ізраїлем та Іраном створює тяжкі наслідки для миру та міжнародної безпеки. 

"Триваюча ескалація становить небезпеку для всіх. Вона має зупинитися. Іранський режим має зрозуміти, що у нього немає іншого варіанту, крім як йти на доброчесні переговори, щоб покласти край його ядерній та балістичній програмі та дестабілізаційній діяльності у регіоні", – заявив президент Франції.

Він також наголосив, що іранці повинні мати можливість вільно визначати своє майбутнє.

"Вбивства, скоєні ісламістським режимом, дискредитують його і вимагають надання голосу народу – чим швидше, тим краще", – наголосив Макрон.

Також він заявив, що Франція ініціює позачергове засідання Ради безпеки ООН.

Нагадаємо

У суботу, 28 лютого в центрі столиці Ірану пролунало, щонайменше, три вибухи. Згодом стало відомо, що це відбулось внаслідок атаки Ізраїлю.

Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.

Саудівська Аравія закликала світ до протидії режиму Ірану - МЗС28.02.26, 14:07 • 2524 перегляди

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Рада Безпеки ООН
Ізраїль
Емманюель Макрон
Франція
Сполучені Штати Америки
Іран