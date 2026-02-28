Макрон призвал Иран к срочным переговорам и инициировал заседание Совбеза ООН
Киев • УНН
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал опасной эскалацией начало войны США и Израиля против Ирана. Он инициирует заседание Совета безопасности ООН для обсуждения ситуации.
пишет УНН.
Детали
Макрон отметил, что начало войны между США, Израилем и Ираном создает тяжелые последствия для мира и международной безопасности.
"Продолжающаяся эскалация представляет опасность для всех. Она должна остановиться. Иранский режим должен понять, что у него нет другого варианта, кроме как идти на добросовестные переговоры, чтобы положить конец его ядерной и баллистической программе и дестабилизирующей деятельности в регионе", – заявил президент Франции.
Он также подчеркнул, что иранцы должны иметь возможность свободно определять свое будущее.
"Убийства, совершенные исламистским режимом, дискредитируют его и требуют предоставления голоса народу – чем быстрее, тем лучше", – подчеркнул Макрон.
Также он заявил, что Франция инициирует внеочередное заседание Совета безопасности ООН.
Напомним
В субботу, 28 февраля в центре столицы Ирана прозвучало, по меньшей мере, три взрыва. Впоследствии стало известно, что это произошло в результате атаки Израиля.
Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.
