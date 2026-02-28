$43.210.00
Макрон призвал Иран к срочным переговорам и инициировал заседание Совбеза ООН

Киев • УНН

 204 просмотра

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал опасной эскалацией начало войны США и Израиля против Ирана. Он инициирует заседание Совета безопасности ООН для обсуждения ситуации.

Макрон призвал Иран к срочным переговорам и инициировал заседание Совбеза ООН

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал опасной эскалацией начало войны США и Израиля против Ирана и сообщил, что инициирует заседание Совета безопасности ООН. Об этом он заявил в своем X, пишет УНН.

Детали

Макрон отметил, что начало войны между США, Израилем и Ираном создает тяжелые последствия для мира и международной безопасности. 

"Продолжающаяся эскалация представляет опасность для всех. Она должна остановиться. Иранский режим должен понять, что у него нет другого варианта, кроме как идти на добросовестные переговоры, чтобы положить конец его ядерной и баллистической программе и дестабилизирующей деятельности в регионе", – заявил президент Франции.

Он также подчеркнул, что иранцы должны иметь возможность свободно определять свое будущее.

"Убийства, совершенные исламистским режимом, дискредитируют его и требуют предоставления голоса народу – чем быстрее, тем лучше", – подчеркнул Макрон.

Также он заявил, что Франция инициирует внеочередное заседание Совета безопасности ООН.

Напомним

В субботу, 28 февраля в центре столицы Ирана прозвучало, по меньшей мере, три взрыва. Впоследствии стало известно, что это произошло в результате атаки Израиля.

Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.

Ольга Розгон

