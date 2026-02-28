Саудовская Аравия призвала мир противодействовать режиму Ирана - МИД

$43.210.00
51.020.00
ukenru
08:36 • 10853 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
07:12 • 18482 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 25179 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 39311 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 40255 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 46666 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 44487 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 42831 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 58022 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 47910 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.9м/с
66%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Сегодня над Землей взойдет редкий парад шести планет Солнечной системы28 февраля, 04:15 • 12780 просмотра
В Боливии разбился военный самолет с наличными на борту – погибло не менее 15 человек28 февраля, 04:33 • 7656 просмотра
Немецкая партия АдГ, вероятно, раскрывает слабые места НАТО для российской разведки28 февраля, 04:49 • 6334 просмотра
Ким Чен Ын вручил партийной верхушке новейшие снайперские винтовки собственного производстваPhoto28 февраля, 05:06 • 13672 просмотра
Трамп заявил, что имеет неконституционное право в третий раз баллотироваться в президенты28 февраля, 05:21 • 9178 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 21180 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 26442 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 24732 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 29116 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 30605 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Андрей Сибига
Актуальные места
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Ливан
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto09:42 • 5174 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 13858 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 14464 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 14993 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 27223 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Бронетранспортер M113

Саудовская Аравия призвала мир противодействовать режиму Ирана - МИД

Киев • УНН

 • 510 просмотра

Саудовская Аравия решительно осудила действия Ирана и нарушение суверенитета ряда стран, призывая международное сообщество противодействовать. Страна готова предоставить союзникам все возможности для поддержки любых мер против Ирана.

Саудовская Аравия призвала мир противодействовать режиму Ирана - МИД

Саудовская Аравия осудила Иран и призвала международное сообщество противодействовать, отметив, что страна готова предоставить союзникам все свои возможности для поддержки любых мер, которые они могут предпринять против Ирана. Об этом говорится в заявлении МИД страны, передает УНН.

Детали

В МИД заявили, что Саудовская Аравия решительно осуждает и выражает свое возмущение по поводу откровенной агрессии Ирана и грубого нарушения суверенитета Объединенных Арабских Эмиратов, Королевства Бахрейн, Государства Катар, Государства Кувейт и Хашимитского Королевства Иордания.

Королевство подтверждает свою полную солидарность и неизменную поддержку братских стран, а также готовность предоставить им все свои возможности для поддержки любых мер, которые они могут предпринять. Кроме того, королевство также предупреждает о серьезных последствиях, которые могут возникнуть в результате продолжения нарушения суверенитета государств и принципов международного права. Королевство Саудовская Аравия призывает международное сообщество осудить эти откровенные нападения и принять все необходимые решительные меры для противодействия иранским нарушениям, которые подрывают безопасность и стабильность в регионе

 - добавили в МИД.

Напомним

В субботу, 28 февраля в центре столицы Ирана прозвучало, по меньшей мере, три взрыва. Впоследствии стало известно, что это произошло в результате атаки Израиля.

Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.

Впоследствии стало известно, что военная операция США и Израиля против Ирана планировалась совместно в течение нескольких месяцев.

Кроме того, сообщалось, что среди пораженных объектов в Тегеране - президентский плац и штаб-квартира разведки.

Из-за атаки США и Израиля Иран закрыл свое воздушное пространство. Над страной осталось лишь несколько самолетов, направляющихся в Тбилиси, Алматы, Дубай.

В то же время Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном, тогда как в Тегеране обещают сокрушительный ответ.

Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана. Главной причиной атаки он назвал необходимость обеспечить спокойствие американских граждан, а также то, что террористический режим Ирана никогда не должен иметь ядерное оружие.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также подтвердил операцию США и Израиля в Иране, отметив, что нельзя допустить, чтобы иранский режим вооружился ядерным оружием.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Столкновения
Израиль
Тбилиси
Ливан
Иордания
Дубай
Дональд Трамп
Саудовская Аравия
Катар
Кувейт
Бахрейн
Биньямин Нетаньяху
Объединенные Арабские Эмираты
Соединённые Штаты
Иран