Саудовская Аравия призвала мир противодействовать режиму Ирана - МИД

Саудовская Аравия осудила Иран и призвала международное сообщество противодействовать, отметив, что страна готова предоставить союзникам все свои возможности для поддержки любых мер, которые они могут предпринять против Ирана. Об этом говорится в заявлении МИД страны, передает УНН.

Детали

В МИД заявили, что Саудовская Аравия решительно осуждает и выражает свое возмущение по поводу откровенной агрессии Ирана и грубого нарушения суверенитета Объединенных Арабских Эмиратов, Королевства Бахрейн, Государства Катар, Государства Кувейт и Хашимитского Королевства Иордания.

Королевство подтверждает свою полную солидарность и неизменную поддержку братских стран, а также готовность предоставить им все свои возможности для поддержки любых мер, которые они могут предпринять. Кроме того, королевство также предупреждает о серьезных последствиях, которые могут возникнуть в результате продолжения нарушения суверенитета государств и принципов международного права. Королевство Саудовская Аравия призывает международное сообщество осудить эти откровенные нападения и принять все необходимые решительные меры для противодействия иранским нарушениям, которые подрывают безопасность и стабильность в регионе - добавили в МИД.

Напомним

В субботу, 28 февраля в центре столицы Ирана прозвучало, по меньшей мере, три взрыва. Впоследствии стало известно, что это произошло в результате атаки Израиля.

Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.

Впоследствии стало известно, что военная операция США и Израиля против Ирана планировалась совместно в течение нескольких месяцев.

Кроме того, сообщалось, что среди пораженных объектов в Тегеране - президентский плац и штаб-квартира разведки.

Из-за атаки США и Израиля Иран закрыл свое воздушное пространство. Над страной осталось лишь несколько самолетов, направляющихся в Тбилиси, Алматы, Дубай.

В то же время Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном, тогда как в Тегеране обещают сокрушительный ответ.

Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана. Главной причиной атаки он назвал необходимость обеспечить спокойствие американских граждан, а также то, что террористический режим Ирана никогда не должен иметь ядерное оружие.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также подтвердил операцию США и Израиля в Иране, отметив, что нельзя допустить, чтобы иранский режим вооружился ядерным оружием.