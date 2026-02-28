Саудівська Аравія закликала світ до протидії режиму Ірану - МЗС

Саудівська Аравія засудила Іран та закликала міжнародну спільноту протидіяти, зазначивши, що країна готова надати союзникам усі свої можливості для підтримки будь-яких заходів, які вони можуть вжити проти Ірану. Про це йдеться в заяві МЗС країни, передає УНН.

У МЗС заявили, що Саудівська Аравія рішуче засуджує та висловлює своє обурення з приводу відвертої агресії Ірану та грубого порушення суверенітету Об'єднаних Арабських Еміратів, Королівства Бахрейн, Держави Катар, Держави Кувейт та Хашимітського Королівства Йорданія.

Королівство підтверджує свою повну солідарність та незмінну підтримку братніх країн, а також готовність надати їм усі свої можливості для підтримки будь-яких заходів, які вони можуть вжити. Крім того, королівство також попереджає про серйозні наслідки, що можуть виникнути в результаті продовження порушення суверенітету держав та принципів міжнародного права. Королівство Саудівська Аравія закликає міжнародне співтовариство засудити ці відверті напади та вжити всіх необхідних рішучих заходів для протидії іранським порушенням, які підривають безпеку та стабільність у регіоні