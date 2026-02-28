Саудівська Аравія закликала світ до протидії режиму Ірану - МЗС
Київ • УНН
Саудівська Аравія рішуче засудила дії Ірану та порушення суверенітету низки країн, закликаючи міжнародну спільноту протидіяти. Країна готова надати союзникам усі можливості для підтримки будь-яких заходів проти Ірану.
Саудівська Аравія засудила Іран та закликала міжнародну спільноту протидіяти, зазначивши, що країна готова надати союзникам усі свої можливості для підтримки будь-яких заходів, які вони можуть вжити проти Ірану. Про це йдеться в заяві МЗС країни, передає УНН.
Деталі
У МЗС заявили, що Саудівська Аравія рішуче засуджує та висловлює своє обурення з приводу відвертої агресії Ірану та грубого порушення суверенітету Об'єднаних Арабських Еміратів, Королівства Бахрейн, Держави Катар, Держави Кувейт та Хашимітського Королівства Йорданія.
Королівство підтверджує свою повну солідарність та незмінну підтримку братніх країн, а також готовність надати їм усі свої можливості для підтримки будь-яких заходів, які вони можуть вжити. Крім того, королівство також попереджає про серйозні наслідки, що можуть виникнути в результаті продовження порушення суверенітету держав та принципів міжнародного права. Королівство Саудівська Аравія закликає міжнародне співтовариство засудити ці відверті напади та вжити всіх необхідних рішучих заходів для протидії іранським порушенням, які підривають безпеку та стабільність у регіоні
Нагадаємо
У суботу, 28 лютого в центрі столиці Ірану пролунало, щонайменше, три вибухи. Згодом стало відомо, що це відбулось внаслідок атаки Ізраїлю.
Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.
Згодом стало відомо, що військова операція США і Ізраїлю проти Ірану планувалася спільно впродовж декількох місяців.
Крім того, повідомлялось, що серед уражених об'єктів у Тегерані - президентський плац та штаб-квартира розвідки.
Через атаку США і Ізраїлю Іран закрив свій повітряний простір. Над країною залишилося лише кілька літаків, які прямують до Тбілісі, Алмати, Дубаю.
Водночас Ізраїль готується до кількаденного конфлікту з Іраном, тоді як у Тегерані обіцяють нищівну відповідь.
Президент США Дональд Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану. Головною причиною атаки він назвав необхідність забезпечити спокій американських громадян, а також те, що терористичний режим Ірану ніколи не повинен мати ядерну зброю.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу також підтвердив операцію США та Ізраїлю в Ірані, зазначивши, що не можна допустити, щоб іранський режим озброївся ядерною зброєю.