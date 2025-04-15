У секторі Гази виявили перший за 25 років випадок поліомієліту у дитини

У 10-місячної невакцинованої дитини в секторі Гази виявлено поліомієліт, перший випадок за 25 років. ООН закликає до семиденних пауз у бойових діях для вакцинації дітей після виявлення вірусу в стічних водах.