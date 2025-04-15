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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 8832 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 31789 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 162143 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139874 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142636 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136452 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136356 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196765 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Трамп підписав указ про спрощення експорту американської зброї

Президент США Дональд Трамп підписав указ про перегляд експорту військового обладнання. Це має стимулювати створення робочих місць та підтримати доходи оборонних компаній.

Політика • 10 квітня, 04:49 • 12355 перегляди

Іранські ополченці в Іраку готові роззброїтися через загрозу з боку США - Reuters

Декілька підтримуваних Іраном ополченців в Іраку вперше готові роззброїтися, щоб уникнути ескалації конфлікту з адміністрацією Трампа. США погрожували авіаударами, якщо Ірак не розформує ці групи.

Політика • 7 квітня, 06:03 • 5723 перегляди

Туреччина хоче тіснішої співпраці з ЄС в обмін на безпеку: це може включати участь у миротворчій місії в Україні - Bloomberg

Ердоган прагне тіснішої співпраці з ЄС в обороні та економіці в обмін на безпеку, що може включати участь турецьких військ у миротворчій місії в Україні. Анкара оцінює небойову місію.

Війна • 13 березня, 14:12 • 20982 перегляди

Суд зобов'язав адміністрацію Трампа виплатити борги партнерам USAID до понеділка

Федеральний суддя зобов'язав адміністрацію Трампа виплатити борги партнерам USAID до 10 березня. Сума заборгованості перед некомерційними організаціями оцінюється в 2 мільярди доларів.

Новини Світу • 7 березня, 07:34 • 18236 перегляди

Міжнародний день оптиміста та день полярного ведмедя: які ще свята відзначають 27 лютого

27 лютого світ відзначає День полярного ведмедя, День НУО, День обізнаності про аносмію та День оптиміста. Віряни вшановують пам'ять святого Прокопія Декаполіта, борця проти іконоборства.

Суспільство • 27 лютого, 04:47 • 25278 перегляди

Ізраїль та ХАМАС проведуть масштабний обмін: 369 палестинців на трьох заручників

ХАМАС погодився звільнити трьох заручників з потрійним громадянством в обмін на 369 палестинських в'язнів. Обмін відбудеться 15 лютого в рамках домовленостей про припинення вогню в Газі.

Новини Світу • 14 лютого, 15:25 • 25273 перегляди

Напередодні зустрічі у Білому домі Нетаньягу перед вибором: окупація Гази чи перемир'я з ХАМАС - FT

Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу готується до зустрічі з Трампом для обговорення майбутнього війни в Газі. В ізраїльському уряді розгорнулась дискусія між прихильниками окупації сектора та тими, хто підтримує перемир'я.

Новини Світу • 2 лютого, 09:16 • 33210 перегляди

Міжнародний день десерту, День хіджабу: що ще відзначають 1 лютого

1 лютого світ відзначає Міжнародний день десерту, започаткований американською кондитеркою Енджі Дадлі. Також у цей день святкують Всесвітній день хіджабу та починається тиждень міжконфесійних відносин.

Суспільство • 1 лютого, 05:00 • 36898 перегляди

Йорданія відхилила пропозицію Трампа щодо переселення жителів Гази

Глава МЗС Йорданії Айман Сафаді виступив проти ідеї примусового переміщення палестинців з Гази. Він наголосив, що позиція країни залишається незмінною: "Йорданія - для йорданців, Палестина - для палестинців".

Новини Світу • 27 січня, 00:32 • 31228 перегляди

Колумбія не прийняла депортаційні рейси з США, Трамп запровадив жорсткі заходи у відповідь

Колумбія відмовилася приймати два військові літаки США з депортованими мігрантами. У відповідь Трамп анонсував 50% тарифи, візові обмеження та фінансові санкції проти країни.

Новини Світу • 26 січня, 20:02 • 101134 перегляди

Трамп пропонує нове рішення для палестинських біженців з Гази

Дональд Трамп закликає Йорданію та Єгипет прийняти палестинців із сектору Гази, де загинуло понад 47 000 осіб. Він обговорив це питання з королем Йорданії та планує переговори з президентом Єгипту.

Новини Світу • 26 січня, 04:44 • 35651 перегляди

Понад 122 мільйони: кількість переміщених осіб у всьому світі зросла

У 2024 році кількість переміщених осіб у світі зросла на 5 мільйонів порівняно з минулим роком. Найбільша криза - у Сирії, де 13,8 млн людей стали біженцями всередині країни та за її межами.

Новини Світу • 29 грудня, 13:07 • 26794 перегляди

Ізраїль обстріляв аеропорт у Ємені, коли там перебувала делегація ООН і приземлився цивільний літак: фото

Ізраїльська авіація завдала ударів по аеропорту Сани, коли там приземлявся Airbus-320 з сотнями пасажирів. Внаслідок атаки постраждали члени делегації ООН, включаючи представника з гуманітарних питань.

Війна • 28 грудня, 04:26 • 44945 перегляди

ЄС планує переконати нову владу Сирії закрити бази рф - ЗМІ

Представники ЄС планують зв'язатися з "Хайат Тахрір аш-Шам" щодо закриття російських військових баз у Сирії. США вже ведуть діалог з новою владою після повалення режиму Асада.

Новини Світу • 15 грудня, 15:49 • 25285 перегляди

У Німеччині депутат пропонує виплачувати сирійським біженцям 1000 євро за повернення додому

Депутат Бундестага Йенс Шпан запропонував виплачувати по 1000 євро сирійцям, які погодяться повернутися з Німеччини до Сирії. Він також пропонує організувати конференцію з відновлення країни спільно з Австрією, Туреччиною та Йорданією.

Новини Світу • 9 грудня, 14:19 • 18112 перегляди

Байден готовий співпрацювати з опозицією Сирії після падіння режиму Асада

Президент США заявив про підтримку передачі влади в Сирії після повалення режиму Асада. Вашингтон планує посилити взаємодію з регіональними союзниками та сприяти розбудові демократичної Сирії.

Новини Світу • 8 грудня, 19:12 • 35130 перегляди

Родина Башара Асада на тлі настання повстанців поїхала з Сирії до рф - ЗМІ

Асма Асад з трьома дітьми вирушила до росії, поки сам президент Сирії залишається в країні. Повстанці захопили значні території та наближаються до Хомса, звідки евакуюються тисячі людей.

Новини Світу • 7 грудня, 09:45 • 22410 перегляди

День української хустки: як традиційний головний убір став світовим флешмобом

7 грудня в Україні відзначають День української хустки, започаткований у 2019 році. Свято стало міжнародним флешмобом та встановило національний рекорд за кількістю жінок в традиційних хустках.

Суспільство • 7 грудня, 08:37 • 22280 перегляди

Стрілянина біля посольства Ізраїлю в Йорданії: стрілка вбито

У районі Рабіа в Аммані невідомий відкрив вогонь по поліцейському патрулю біля посольства Ізраїлю. Внаслідок нападу, який влада кваліфікує як теракт, поранено трьох поліцейських, нападника застрелено.

Новини Світу • 24 листопада, 07:30 • 18610 перегляди

В Йорданії біля посольства Ізраїлю сталася стрілянина: поранені поліцейські

В Аммані озброєний чоловік відкрив вогонь біля посольства Ізраїлю, внаслідок чого поранено трьох поліцейських. Нападника було застрелено, а район інциденту оточено правоохоронцями.

Кримінал та НП • 24 листопада, 04:02 • 47319 перегляди

Держсекретар США Блінкен зустрінеться у Лондоні з лідерами трьох близькосхідних країн - CNN

Держсекретар США Блінкен зустрінеться в Лондоні з представниками Йорданії, ОАЕ та Лівану. Обговорюватимуть ситуацію в Секторі Газа та військову кампанію проти "Хезболли".

Новини Світу • 25 жовтня, 01:15 • 20914 перегляди

Далеко від кордонів імперії: рідкісний скарб монет римської епохи знайшли в німецьких горах

У Німеччині виявлено скарб із майже 3000 римських монет III століття н. е. за межами кордонів імперії. Знахідка зроблена в горах Вестервальд, далеко від відомих поселень того часу, що викликає питання у вчених.

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В Йорданії знайшли гробницю та чашу, схожу на "Святий Грааль"

Археологи виявили під Скарбницею в Петрі гробницю з людськими рештками та керамічною посудиною, схожою на "Святий Грааль". Знахідка може розкрити таємниці споруди та пролити світло на походження набатеїв.

Культура • 17 жовтня, 02:00 • 40744 перегляди

Дубайська авіакомпанія заборонила перевезення пейджерів після їхніх вибухів у Лівані

Emirates Airlines заборонила перевезення пейджерів та рацій після серії вибухів у Лівані. Авіакомпанія також призупинила рейси до Лівану, Іраку та Ірану через ескалацію конфлікту на Близькому Сході.

Новини Світу • 5 жовтня, 20:50 • 27047 перегляди

Нідерланди попрощалися з F-16: Винищувачі, що служили 45 років, передаються Україні

Нідерланди офіційно попрощалися з F-16 після 45 років служби. Останні 14 винищувачів будуть передані Україні, а 18 використовуються для підготовки українських пілотів у Румунії.

Війна • 28 вересня, 02:22 • 69260 перегляди

У секторі Гази виявили перший за 25 років випадок поліомієліту у дитини

У 10-місячної невакцинованої дитини в секторі Гази виявлено поліомієліт, перший випадок за 25 років. ООН закликає до семиденних пауз у бойових діях для вакцинації дітей після виявлення вірусу в стічних водах.

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Байден скликає групу нацбезпеки через загрозу атаки Ірану на Ізраїль

Президент США Джо Байден провів зустріч з командою нацбезпеки через можливий напад Ірану на Ізраїль. США готові підтримати Ізраїль у разі атаки, працюючи над запобіганням ескалації конфлікту.

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ООН звільнила 9 співробітників UNRWA за можливу причетність до атак ХАМАС

Дев'ять співробітників UNRWA звільнено через підозру в причетності до нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. ООН провела розслідування щодо 19 працівників агентства, знайшовши докази можливої участі.

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Axios: Блінкен попередив партнерів по G7 про можливу атаку Ірану на Ізраїль у понеділок

Держсекретар США Блінкен повідомив міністрів G7 про можливу атаку Ірану на Ізраїль у найближчі 24-48 годин. США очікують участі 'Хезболли' та інших союзників Ірану в регіоні.

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Судна з російськими вантажами стали головними жертвами атак хуситів

19% кораблів, атакованих хуситами в Червоному морі, вийшли з російських портів. Повстанці нападали на судна з російськими вантажами та екіпажами, незважаючи на обіцянки безпечного проходу.

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