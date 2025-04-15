Президент США Дональд Трамп підписав указ про перегляд експорту військового обладнання. Це має стимулювати створення робочих місць та підтримати доходи оборонних компаній.
Декілька підтримуваних Іраном ополченців в Іраку вперше готові роззброїтися, щоб уникнути ескалації конфлікту з адміністрацією Трампа. США погрожували авіаударами, якщо Ірак не розформує ці групи.
Ердоган прагне тіснішої співпраці з ЄС в обороні та економіці в обмін на безпеку, що може включати участь турецьких військ у миротворчій місії в Україні. Анкара оцінює небойову місію.
Федеральний суддя зобов'язав адміністрацію Трампа виплатити борги партнерам USAID до 10 березня. Сума заборгованості перед некомерційними організаціями оцінюється в 2 мільярди доларів.
27 лютого світ відзначає День полярного ведмедя, День НУО, День обізнаності про аносмію та День оптиміста. Віряни вшановують пам'ять святого Прокопія Декаполіта, борця проти іконоборства.
ХАМАС погодився звільнити трьох заручників з потрійним громадянством в обмін на 369 палестинських в'язнів. Обмін відбудеться 15 лютого в рамках домовленостей про припинення вогню в Газі.
Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу готується до зустрічі з Трампом для обговорення майбутнього війни в Газі. В ізраїльському уряді розгорнулась дискусія між прихильниками окупації сектора та тими, хто підтримує перемир'я.
1 лютого світ відзначає Міжнародний день десерту, започаткований американською кондитеркою Енджі Дадлі. Також у цей день святкують Всесвітній день хіджабу та починається тиждень міжконфесійних відносин.
Глава МЗС Йорданії Айман Сафаді виступив проти ідеї примусового переміщення палестинців з Гази. Він наголосив, що позиція країни залишається незмінною: "Йорданія - для йорданців, Палестина - для палестинців".
Колумбія відмовилася приймати два військові літаки США з депортованими мігрантами. У відповідь Трамп анонсував 50% тарифи, візові обмеження та фінансові санкції проти країни.
Дональд Трамп закликає Йорданію та Єгипет прийняти палестинців із сектору Гази, де загинуло понад 47 000 осіб. Він обговорив це питання з королем Йорданії та планує переговори з президентом Єгипту.
У 2024 році кількість переміщених осіб у світі зросла на 5 мільйонів порівняно з минулим роком. Найбільша криза - у Сирії, де 13,8 млн людей стали біженцями всередині країни та за її межами.
Ізраїльська авіація завдала ударів по аеропорту Сани, коли там приземлявся Airbus-320 з сотнями пасажирів. Внаслідок атаки постраждали члени делегації ООН, включаючи представника з гуманітарних питань.
Представники ЄС планують зв'язатися з "Хайат Тахрір аш-Шам" щодо закриття російських військових баз у Сирії. США вже ведуть діалог з новою владою після повалення режиму Асада.
Депутат Бундестага Йенс Шпан запропонував виплачувати по 1000 євро сирійцям, які погодяться повернутися з Німеччини до Сирії. Він також пропонує організувати конференцію з відновлення країни спільно з Австрією, Туреччиною та Йорданією.
Президент США заявив про підтримку передачі влади в Сирії після повалення режиму Асада. Вашингтон планує посилити взаємодію з регіональними союзниками та сприяти розбудові демократичної Сирії.
Асма Асад з трьома дітьми вирушила до росії, поки сам президент Сирії залишається в країні. Повстанці захопили значні території та наближаються до Хомса, звідки евакуюються тисячі людей.
7 грудня в Україні відзначають День української хустки, започаткований у 2019 році. Свято стало міжнародним флешмобом та встановило національний рекорд за кількістю жінок в традиційних хустках.
У районі Рабіа в Аммані невідомий відкрив вогонь по поліцейському патрулю біля посольства Ізраїлю. Внаслідок нападу, який влада кваліфікує як теракт, поранено трьох поліцейських, нападника застрелено.
В Аммані озброєний чоловік відкрив вогонь біля посольства Ізраїлю, внаслідок чого поранено трьох поліцейських. Нападника було застрелено, а район інциденту оточено правоохоронцями.
Держсекретар США Блінкен зустрінеться в Лондоні з представниками Йорданії, ОАЕ та Лівану. Обговорюватимуть ситуацію в Секторі Газа та військову кампанію проти "Хезболли".
У Німеччині виявлено скарб із майже 3000 римських монет III століття н. е. за межами кордонів імперії. Знахідка зроблена в горах Вестервальд, далеко від відомих поселень того часу, що викликає питання у вчених.
Археологи виявили під Скарбницею в Петрі гробницю з людськими рештками та керамічною посудиною, схожою на "Святий Грааль". Знахідка може розкрити таємниці споруди та пролити світло на походження набатеїв.
Emirates Airlines заборонила перевезення пейджерів та рацій після серії вибухів у Лівані. Авіакомпанія також призупинила рейси до Лівану, Іраку та Ірану через ескалацію конфлікту на Близькому Сході.
Нідерланди офіційно попрощалися з F-16 після 45 років служби. Останні 14 винищувачів будуть передані Україні, а 18 використовуються для підготовки українських пілотів у Румунії.
У 10-місячної невакцинованої дитини в секторі Гази виявлено поліомієліт, перший випадок за 25 років. ООН закликає до семиденних пауз у бойових діях для вакцинації дітей після виявлення вірусу в стічних водах.
Президент США Джо Байден провів зустріч з командою нацбезпеки через можливий напад Ірану на Ізраїль. США готові підтримати Ізраїль у разі атаки, працюючи над запобіганням ескалації конфлікту.
Дев'ять співробітників UNRWA звільнено через підозру в причетності до нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. ООН провела розслідування щодо 19 працівників агентства, знайшовши докази можливої участі.
Держсекретар США Блінкен повідомив міністрів G7 про можливу атаку Ірану на Ізраїль у найближчі 24-48 годин. США очікують участі 'Хезболли' та інших союзників Ірану в регіоні.
19% кораблів, атакованих хуситами в Червоному морі, вийшли з російських портів. Повстанці нападали на судна з російськими вантажами та екіпажами, незважаючи на обіцянки безпечного проходу.