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Fox News

Нафта подорожчала більш ніж на 2% після ударів США та Ірану

Київ • УНН

 • 1070 перегляди

Brent і WTI зросли більш ніж на 2% після ударів США та Ірану. Через атаки рух танкерів Ормузькою протокою скоротився.

Нафта подорожчала більш ніж на 2% після ударів США та Ірану

Ціни на нафту зросли більш ніж на 2% у понеділок після того, як США атакували іранський острів в Ормузькій протоці, а Тегеран заявив про завдання удару у відповідь, на тлі того, як конфлікт триває вже шостий місяць, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 2,35 долара, або на 2,67%, до 90,45 долара за барель до 13:06 GMT (16:06 за Києвом), тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 2,31 долара або на 2,77%, до 85,71 долара. Ціна на нафту марки Brent раніше того ж дня зросла до 91,52 долара, що стало найвищим рівнем з 25 серпня.

У неділю американські війська завдали ударів по двох пускових установках на іранському острові Ларак в Ормузькій протоці, це перші відомі американські удари по країні з кінця липня. У відповідь Іран атакував дві американські авіабази в Йорданії, повідомили у понеділок іранські ЗМІ з посиланням на Корпус вартових ісламської революції.

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"Відновлення військових ударів на Близькому Сході та побоювання щодо подальших перебоїв у постачанні нафти призвели до зростання цін на нафту", — сказав аналітик UBS Джованні Стауново, додавши, що ринки будуть зосереджені на тому, чи відбудеться деескалація ситуації чи ні.

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю в соціальних мережах, що іранський енергетичний центр на острові Харг "рознесений на друзки", але жодних доказів атаки на острів не було. У повідомленні, яке включало відео, згенероване штучним інтелектом, не було надано жодних додаткових подробиць. Іран заперечував якийсь удар по острову і заявив, що нафтовидобувні операції продовжуються.

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Спроби домовитися про припинення конфлікту залишаються в безвиході, на тлі того, як посередники прагнуть знову відкрити Ормузьку протоку, через яку до початку війни наприкінці лютого проходила п'ята частина світових поставок нафти.

Сильна реакція ринку в понеділок частково відбила низькі обсяги торгів через державне свято у Великій Британії, сказав аналітик Saxo Bank Оле Гансен.

Дані про судноплавство показали, що кількість видимих ​​суден, що перевозять сировинні товари, що проходили через протоку у вихідні, скоротилася до п'яти на день, що наголошує на обережності операторів, стурбованих атаками на судна.

Агентство морських торгових операцій Великої Британії повідомило у неділю, що танкер був уражений снарядом при вході в протоку в суботу.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у неділю агентству Reuters, що США, ймовірно, вводитимуть нові вторинні санкції проти Ірану щотижня.

Попри зростання цін у понеділок, ціни на нафту марок Brent та WTI, як і раніше, ймовірно, покажуть невеликі втрати у серпні після падіння більш ніж на 4% минулого тижня, що стало першим тижневим зниженням за три тижні.

Трамп також заявив у неділю, що нафту, закуплену в межах угоди з Венесуелою, буде використано для поповнення стратегічного нафтового резерву США, який упав майже до найнижчого рівня за 44 роки.

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Юлія Шрамко

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