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Енергетична угода Венесуели зі США діятиме 25 років і передбачає видобуток 1,5 млн барелів нафти на добу – Делсі Родрігес

Київ • УНН

 • 1226 перегляди

Угода передбачає розробку 17 родовищ і видобуток понад 1,5 млн барелів нафти щодня. Планують освоїти ще 8 блоків.

Енергетична угода Венесуели зі США діятиме 25 років і передбачає видобуток 1,5 млн барелів нафти на добу – Делсі Родрігес

Енергетична угода між Венесуелою та США розрахована на 25 років і передбачає збільшення видобутку нафти до понад 1,5 млн барелів на добу. Про це заявила тимчасова президентка Венесуели Делсі Родрігес, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Родрігес назвала домовленість "історичною" та заявила, що вона має сприяти відновленню економіки країни й збільшенню державних доходів. За її словами, Венесуела при цьому збереже суверенітет над своїми природними ресурсами.

Цей 25-річний двосторонній проєкт передбачає розробку 17 стратегічних нафтових родовищ з цільовим обсягом видобутку понад 1,5 мільйона барелів на день

– заявила Родрігес.

План передбачає розробку нових нафтових блоків

За словами Родрігес, 1,5 млн барелів на добу є лише початковою ціллю в межах двосторонньої угоди зі США. Ширший план також передбачає освоєння з нуля ще 8 нафтових блоків та подальше розширення енергетичного сектору Венесуели.

Трамп оголосив про "найбільшу нафтову угоду в історії" між США та Венесуелою29.08.26, 02:54 • 25396 переглядiв

Напередодні президент США Дональд Трамп оголосив про плани Вашингтона отримати частковий контроль над величезними нафтовими запасами Венесуели.

Американська сторона розраховує, що залучення компаній зі США допоможе відновити нафтову галузь країни та створить додаткове джерело сировини для американського ринку.

США можуть отримати контроль над частиною нафтових запасів Венесуели на 100 років – The Telegraph30.08.26, 04:35 • 13832 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Reuters
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки