Енергетична угода Венесуели зі США діятиме 25 років і передбачає видобуток 1,5 млн барелів нафти на добу – Делсі Родрігес
Київ • УНН
Угода передбачає розробку 17 родовищ і видобуток понад 1,5 млн барелів нафти щодня. Планують освоїти ще 8 блоків.
Енергетична угода між Венесуелою та США розрахована на 25 років і передбачає збільшення видобутку нафти до понад 1,5 млн барелів на добу. Про це заявила тимчасова президентка Венесуели Делсі Родрігес, повідомляє Reuters, пише УНН.
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Родрігес назвала домовленість "історичною" та заявила, що вона має сприяти відновленню економіки країни й збільшенню державних доходів. За її словами, Венесуела при цьому збереже суверенітет над своїми природними ресурсами.
Цей 25-річний двосторонній проєкт передбачає розробку 17 стратегічних нафтових родовищ з цільовим обсягом видобутку понад 1,5 мільйона барелів на день
План передбачає розробку нових нафтових блоків
За словами Родрігес, 1,5 млн барелів на добу є лише початковою ціллю в межах двосторонньої угоди зі США. Ширший план також передбачає освоєння з нуля ще 8 нафтових блоків та подальше розширення енергетичного сектору Венесуели.
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