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США можуть отримати контроль над частиною нафтових запасів Венесуели на 100 років – The Telegraph

Київ • УНН

 • 7344 перегляди

США обговорюють контроль над 65 млрд барелів запасів Венесуели на 100 років. У нафтову галузь планують інвестувати понад $100 млрд.

США можуть отримати контроль над частиною нафтових запасів Венесуели на 100 років – The Telegraph

Сполучені Штати можуть отримати контроль над значною частиною нафтових запасів Венесуели на 100 років у межах масштабної угоди, яку президент США Дональд Трамп назвав "найбільшою нафтовою угодою у світовій історії". Про це повідомляє The Telegraph, пише УНН.

Деталі

За даними видання, домовленості передбачають довгостроковий контроль США над нафтовими родовищами Венесуели, а американська сторона може отримати права на їх використання на наступні 100 років.

Йдеться про контроль над понад 65 млрд барелів доведених запасів нафти. Це понад п'ята частина загальних доведених запасів Венесуели, які оцінюють приблизно у 303 млрд барелів і вважають найбільшими у світі.

Угода розрахована на десятиліття

Домовленості охоплюють 17 стратегічних нафтових родовищ. Для їх розробки планують залучити приватні компанії, а обсяг інвестицій у нафтову галузь Венесуели може перевищити $100 млрд.

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Трамп заявив, що угода більш ніж удвічі збільшить нафтові резерви, доступні США, та в перспективі сприятиме зниженню цін на пальне для американців.

Водночас детальні юридичні та комерційні умови домовленостей поки не оприлюднені. Зокрема, залишається незрозумілим, у якій саме формі США отримають довгострокові права на венесуельські родовища та як реалізовуватиметься 100-річний механізм контролю.

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Степан Гафтко

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