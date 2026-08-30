США могут получить контроль над частью нефтяных запасов Венесуэлы на 100 лет — The Telegraph

Соединённые Штаты могут получить контроль над значительной частью нефтяных запасов Венесуэлы на 100 лет в рамках масштабного соглашения, которое президент США Дональд Трамп назвал "крупнейшей нефтяной сделкой в мировой истории". Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Детали

По данным издания, договорённости предусматривают долгосрочный контроль США над нефтяными месторождениями Венесуэлы, а американская сторона может получить права на их использование в течение следующих 100 лет.

Речь идёт о контроле над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти. Это более пятой части общих доказанных запасов Венесуэлы, которые оцениваются примерно в 303 млрд баррелей и считаются крупнейшими в мире.

Соглашение рассчитано на десятилетия

Договорённости охватывают 17 стратегических нефтяных месторождений. Для их разработки планируется привлечь частные компании, а объём инвестиций в нефтяную отрасль Венесуэлы может превысить $100 млрд.

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Трамп заявил, что соглашение более чем вдвое увеличит нефтяные резервы, доступные США, и в перспективе будет способствовать снижению цен на топливо для американцев.

В то же время подробные юридические и коммерческие условия договорённостей пока не обнародованы. В частности, остаётся непонятным, в какой именно форме США получат долгосрочные права на венесуэльские месторождения и как будет реализован 100-летний механизм контроля.

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