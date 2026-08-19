Американские нефтяные компании готовятся подписать соглашения с Венесуэлой о добыче нефти

Несколько независимых американских нефтяных компаний в ближайшие дни могут подписать соглашения о добыче с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA. Об этом сообщили три источника, знакомые с планами, передает Politico, пишет УНН.

Детали

Церемонию подписания планировали провести в Хьюстоне с участием нескольких американских производителей и представителей PDVSA. На ней могут присутствовать министр нефти Венесуэлы и руководитель разведывательного подразделения государственной компании.

Соглашения стали результатом усилий администрации Дональда Трампа по увеличению добычи нефти в Венесуэле. В конце апреля американские чиновники посетили Каракас и договорились о меморандумах, которые должны были создать основу для новых контрактов.

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По словам энергетического консультанта Дэвида Голдвина, независимые американские компании могут стать основным источником роста добычи нефти в Венесуэле в ближайшие годы.

Пока супермейджоры выжидают, как разрешится политическая ситуация, независимые компании могут быстро снизить риски своих проектов — сказал Голдвин.

В то же время эксперт прогнозирует, что новые инвестиции могут увеличить добычу в Венесуэле примерно на 300 тысяч баррелей в сутки в течение следующего года. Для значительно большего роста, по его словам, стране необходимо восстановить электроснабжение и обеспечить более стабильные политические и экономические условия.

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