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Трамп не исключил военную операцию на Кубе по сценарию Венесуэлы

Киев • УНН

 • 782 просмотра

Президент США Дональд Трамп не исключил, что операция на Кубе может быть похожа на быстрый захват власти в Венесуэле. Он отметил, что Куба расположена ближе к США, что упрощает логистику.

Трамп не исключил военную операцию на Кубе по сценарию Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальная американская операция на Кубе может развиваться по сценарию быстрого захвата власти в Венесуэле, которое произошло в начале года. Об этом он сказал в интервью программе Axios Show, сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Отвечая на вопрос о возможном сходстве операции на Кубе с событиями в Венесуэле, Трамп заявил: "Возможно. Это возможно". По его словам, Куба расположена значительно ближе к США, чем Иран, а потому потенциальные действия там были бы проще с логистической точки зрения.

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Американский президент также сравнил ресурсы двух стран, отметив, что Венесуэла имеет большие запасы нефти, тогда как Куба - "хорошую собственность и хорошую береговую линию". В то же время он подчеркнул, что операция против Ирана была значительно масштабнее с точки зрения вооружения и военных возможностей.

По данным Axios, администрация Трампа рассматривает варианты реагирования на возможный крах кубинского режима и имеет соответствующие военные планы. При этом сам президент заявил, что предпочитает мирный переход власти на острове. Отвечая на вопрос о сроках возможной операции, Трамп отметил, что они остаются "гибкими", а государственный секретарь Марко Рубио принимает активное участие в работе по кубинскому направлению.

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Степан Гафтко

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