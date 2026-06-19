Трамп не исключил военную операцию на Кубе по сценарию Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальная американская операция на Кубе может развиваться по сценарию быстрого захвата власти в Венесуэле, которое произошло в начале года. Об этом он сказал в интервью программе Axios Show, сообщает Axios, пишет УНН.

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Отвечая на вопрос о возможном сходстве операции на Кубе с событиями в Венесуэле, Трамп заявил: "Возможно. Это возможно". По его словам, Куба расположена значительно ближе к США, чем Иран, а потому потенциальные действия там были бы проще с логистической точки зрения.

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Американский президент также сравнил ресурсы двух стран, отметив, что Венесуэла имеет большие запасы нефти, тогда как Куба - "хорошую собственность и хорошую береговую линию". В то же время он подчеркнул, что операция против Ирана была значительно масштабнее с точки зрения вооружения и военных возможностей.

По данным Axios, администрация Трампа рассматривает варианты реагирования на возможный крах кубинского режима и имеет соответствующие военные планы. При этом сам президент заявил, что предпочитает мирный переход власти на острове. Отвечая на вопрос о сроках возможной операции, Трамп отметил, что они остаются "гибкими", а государственный секретарь Марко Рубио принимает активное участие в работе по кубинскому направлению.

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