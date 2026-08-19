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"Это того стоило": один из соорганизаторов протестов в поддержку Фёдорова объявил об их завершении
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"Это того стоило": один из соорганизаторов протестов в поддержку Фёдорова объявил об их завершении

Киев • УНН

 • 9336 просмотра

Организатор акций в поддержку Фёдорова Дмитрий Козятинский объявил об их завершении и назвал их результатом смену главнокомандующего ВСУ. Он призвал к реформам и диалогу.

"Это того стоило": один из соорганизаторов протестов в поддержку Фёдорова объявил об их завершении

Один из организаторов акций в поддержку возвращения Михаила Фёдорова на должность министра обороны Дмитрий Козятинский поблагодарил всех, кто присоединился к протестам, заявил, что считает их результативными, и объявил об их завершении. Об этом сообщает УНН.

Детали

 По его мнению, одним из главных результатов протестов стало увольнение Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ и назначение на неё Михаила Драпатого.

Жаль, что нам до сих пор не удалось наладить диалог между властью и обществом. Надеюсь, что со временем этот вопрос будет решён, поскольку, по моему мнению, именно недостаток коммуникации был первопричиной этих протестов. Как я уже неоднократно говорил, для меня эти протесты были именно о диалоге и реформах, а не о личностях. Поэтому я хочу пожелать господину Хмаре успехов на новой должности и искренне надеюсь, что он продолжит курс на реформы и борьбу с коррупцией в оборонной сфере

- написал Козятинский.

Он добавил, что негативно относится к выборам во время войны и "глубоко обеспокоен общественным расколом во время избирательного процесса и тем, как это может повлиять на ход войны".

"Выборы во время войны разорвут страну изнутри", — политики и активисты отреагировали на заявление Михаила Фёдорова19.08.26, 13:31 • 2926 просмотров

Контекст

15 июля Президент Владимир Зеленский сообщил, что решил уволить Михаила Фёдорова с должности министра обороны. На его место временно исполняющим обязанности руководителя был назначен бывший и.о. главы СБУ Евгений Хмара.

Впоследствии во многих городах Украины проходили протесты из-за отставки Фёдорова. Активисты требовали не только вернуть его в Минобороны, но и заменить главнокомандующего ВСУ.

19 августа Верховная Рада поддержала назначение Евгения Хмары министром обороны Украины.

Настройка системы обороны, системы производства и закупок — Зеленский определил главные задачи для Хмары19.08.26, 20:50 • 2394 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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Михаил Федоров
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Вооруженные силы Украины
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Украина