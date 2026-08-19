"Это того стоило": один из соорганизаторов протестов в поддержку Фёдорова объявил об их завершении
Киев • УНН
Организатор акций в поддержку Фёдорова Дмитрий Козятинский объявил об их завершении и назвал их результатом смену главнокомандующего ВСУ. Он призвал к реформам и диалогу.
Один из организаторов акций в поддержку возвращения Михаила Фёдорова на должность министра обороны Дмитрий Козятинский поблагодарил всех, кто присоединился к протестам, заявил, что считает их результативными, и объявил об их завершении. Об этом сообщает УНН.
Детали
По его мнению, одним из главных результатов протестов стало увольнение Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ и назначение на неё Михаила Драпатого.
Жаль, что нам до сих пор не удалось наладить диалог между властью и обществом. Надеюсь, что со временем этот вопрос будет решён, поскольку, по моему мнению, именно недостаток коммуникации был первопричиной этих протестов. Как я уже неоднократно говорил, для меня эти протесты были именно о диалоге и реформах, а не о личностях. Поэтому я хочу пожелать господину Хмаре успехов на новой должности и искренне надеюсь, что он продолжит курс на реформы и борьбу с коррупцией в оборонной сфере
Он добавил, что негативно относится к выборам во время войны и "глубоко обеспокоен общественным расколом во время избирательного процесса и тем, как это может повлиять на ход войны".
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Контекст
15 июля Президент Владимир Зеленский сообщил, что решил уволить Михаила Фёдорова с должности министра обороны. На его место временно исполняющим обязанности руководителя был назначен бывший и.о. главы СБУ Евгений Хмара.
Впоследствии во многих городах Украины проходили протесты из-за отставки Фёдорова. Активисты требовали не только вернуть его в Минобороны, но и заменить главнокомандующего ВСУ.
19 августа Верховная Рада поддержала назначение Евгения Хмары министром обороны Украины.
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