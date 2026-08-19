"Выборы во время войны разорвут страну изнутри", — политики и активисты отреагировали на заявление Михаила Фёдорова
Киев • УНН
Нардепы и активисты раскритиковали идею проведения выборов во время войны. Они заявили, что кампания может расколоть общество и ослабить Украину.
Народные депутаты, активисты и лидеры общественного мнения неоднозначно восприняли вчерашнее заявление Михаила Фёдорова о необходимости проведения выборов во время войны.
Так, нардеп Железняк провёл опрос о поддержке выборов парламента и президента во время войны и сам же на него ответил: "Сразу скажу свою позицию: нет (выборы президента) и нет (выборы ВР). Второе нереально хотя бы из-за Конституции".
По словам другого нардепа от "Евросолидарности" Николая Княжицкого, выборы во время войны лишь расколют общество: "Требование проведения выборов регулярно появляется в российских сценариях так называемого "мирного урегулирования". Причина очевидна: в Кремле рассчитывают, что избирательная кампания во время войны обострит внутренние конфликты, перессорит украинцев и ослабит государство изнутри", — написал депутат.
Как ранее заявлял один из организаторов протестов Дмитрий Козятинский, заявления о том, что Фёдоров думает о выборах, являются вбросами.
"У нас — полномасштабная война, выборы в Украине невозможны. Поэтому сейчас говорить о выборах, подсчёте каких-то рейтингов, политической агитации… Это настолько смешно выглядит, что я не представляю, как можно вообще сейчас об этом думать", — подчеркнул он.
В свою очередь советник Фёдорова Сергей Стерненко категорически выступал против выборов во время военного положения
"Выборы неприемлемы в любой форме, пока продолжается полномасштабная агрессия. Это разорвёт страну изнутри", — написал он.