"Вибори під час війни розірвуть країну зсередини", - політикум та активісти відреагували на заяву Михайла Федорова

Народні депутати, активісти та лідери думок неоднозначно сприйняли вчорашню заяву Михайла Федорова щодо необхідності проведення виборів під час війни.

Так, нардеп Железняк провів опитування щодо підтримки виборів парламенту та президента під час війни і сам же на нього відповів: "Одразу скажу свою позицію: ні (вибори президента) і ні (вибори ВР). Друге нереально хоча б через Конституцію".

За словами іншого нардепа від "Євросолідарності" Миколи Княжицького, вибори під час війни лише розколють суспільство: "Вимога проведення виборів регулярно з'являється в російських сценаріях так званого "мирного врегулювання". Причина очевидна: у Кремлі розраховують, що виборча кампанія під час війни загострить внутрішні конфлікти, пересварить українців і послабить державу зсередини", - написав депутат.

Як заявляв раніше один з організаторів протестів Дмитро Козятинський назвав вкидами заяви про те, що Федоров думає про вибори.

"У нас — повномасштабна війна, вибори в Україні неможливі. Тому зараз говорити про вибори, підрахунок якихось рейтингів, політичну агітацію… Це настільки смішно виглядає, що я не уявляю, як можна взагалі зараз про це думати", — наголосив він.

В свою чергу радник Федорова Сергій Стерненко виступав категорично проти виборів під час воєнного стану

"Вибори є неприйнятними у будь-якій формі, поки триває повномасштабна агресія. Це розірве країну зсередини", — написав він.