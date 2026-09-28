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"Добробут" припиняє роботу після російські атаки

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Унаслідок удару по медцентру "Добробут" постраждали семеро людей, шестеро з них - працівники. Заклад не працюватиме найближчими днями.

"Добробут" припиняє роботу після російські атаки

Російські війська вдарили в понеділок, 28 вересня, по медичному центру "Добробут" у Києві. Внаслідок ворожої атаки є поранені, центр тимчасово зупинить роботу. Про це йдеться у заяві пресслужби "Добробуту" і МОЗ, пише УНН.

Сьогодні ворог вже вдруге вдарив по нашому медичному центрі на вул. Антоновича. Найголовніше - усі працівники та відвідувачі, на превелике щастя, живі. Наразі семеро людей постраждали, шестеро з них - працівники Добробуту

- йдеться у заяві.

На місце "прильоту" оперативно прибули всі вільні бригади "невідкладної" мережі і надали постраждалим медичну допомогу, кількох людей доправили до приймальних відділень.

Пошкоджені та палають верхні поверхи, де розташована Академія Добробут, а також перші поверхи, де пожежа охопила приміщення поліклініки. З першого по третій поверхи з внутрішнього двору вибуховою хвилею вибило вікна, також пошкоджене медичне обладнання

- зазначила пресслужба.

На місці удару працюють пожежники та ДСНС. Внаслідок атаки медичний центр не працюватиме ближчі дні, решта медцентрів "Добробуту" продовжує свою роботу.

У Міністерстві охорони здоров’я України відреагували на атаку, зазначивши, що російські війська майже щодня завдають ударів по медичних закладах по всій Україні.

Атаки на медичні заклади по всій Україні відбуваються майже щодня. Сьогодні - не виняток: росіяни вдарили по медичному центру в середмісті Києва

- зазначили в МОЗ.

Ще один удар по центру Києва - є приліт у медцентр "Добробут"28.09.26, 15:48 • 22513 переглядiв

Ольга Розгон

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