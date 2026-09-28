"Добробут" прекращает работу после российской атаки

Российские войска ударили в понедельник, 28 сентября, по медицинскому центру «Добробут» в Киеве. В результате вражеской атаки есть раненые, центр временно приостановит работу. Об этом говорится в заявлении пресс-службы «Добробута» и Минздрава, пишет УНН.

Сегодня враг уже во второй раз ударил по нашему медицинскому центру на ул. Антоновича. Самое главное — все сотрудники и посетители, к великому счастью, живы. В настоящее время пострадали семь человек, шестеро из них — сотрудники «Добробота» — говорится в заявлении.

На место «прилёта» оперативно прибыли все свободные бригады сети «неотложной» помощи и оказали пострадавшим медицинскую помощь, нескольких человек доставили в приёмные отделения.

Повреждены и горят верхние этажи, где расположена Академия «Добробот», а также первые этажи, где пожар охватил помещения поликлиники. С первого по третий этажи со внутреннего двора взрывной волной выбило окна, также повреждено медицинское оборудование — отметила пресс-служба.

На месте удара работают пожарные и ГСЧС. В результате атаки медицинский центр не будет работать в ближайшие дни, остальные медцентры «Добробота» продолжают свою работу.

В Министерстве здравоохранения Украины отреагировали на атаку, отметив, что российские войска почти ежедневно наносят удары по медицинским учреждениям по всей Украине.

Атаки на медицинские учреждения по всей Украине происходят почти ежедневно. Сегодня — не исключение: россияне ударили по медицинскому центру в центре Киева — отметили в Минздраве.

Ещё один удар по центру Киева — есть попадание в медцентр "Добробут"