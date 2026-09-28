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«Ребёнок войны»: что на самом деле даёт статус и как его оформить

Киев • УНН

 • 14256 просмотра

Статус не предусматривает автоматической ежемесячной выплаты. Он даёт образовательные, социальные и реабилитационные гарантии, а территориальные общины могут добавлять помощь.

«Ребёнок войны»: что на самом деле даёт статус и как его оформить
Фото: myvin

Украинцы сейчас активно обсуждают, оформлять ли своим детям статус «ребенок войны». Процедура требует немало времени и большого количества документов, а сам по себе этот статус не означает назначения ежемесячной государственной выплаты. Поэтому многие родители столкнулись с выбором, стоит ли тратить на это ресурсы.  

УНН рассказывает, кто в 2026 году может получить статус, какие документы необходимы, что он реально дает и почему отсутствие ежемесячной выплаты за статус не означает, что денежная поддержка детей, пострадавших от войны, вообще не предусмотрена.

Начать стоит с того, что понятие «ребенок войны», которое часто используют в быту, — не официальное название статуса для украинских детей, пострадавших от российской агрессии. В законодательстве он называется «ребенок, пострадавший вследствие военных действий и вооруженных конфликтов».

Почему не стоит путать с «детьми войны» времен Второй мировой

В украинском законодательстве существует другая категория с почти идентичным названием — «дети войны». К ней относятся граждане Украины, которым на 2 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет. Это отдельный правовой статус, связанный со Второй мировой войной, и к детям, пострадавшим вследствие современной российской агрессии, он отношения не имеет. Поэтому когда речь идет о несовершеннолетних, переживших обстрелы, оккупацию, депортацию, плен, потерю близких или другие последствия нынешней войны, юридически корректное название — «ребенок, пострадавший вследствие военных действий и вооруженных конфликтов».

Кто может получить статус

Базовый порядок определяет постановление Кабинета Министров №268 от 5 апреля 2017 года. После законодательных изменений 2025 года круг лиц, которые могут претендовать на статус, существенно расширился. Действующая редакция порядка действует с сентября 2025 года.

Согласно этому документу, право на статус имеет ребенок, а также человек, который на момент соответствующих событий не достиг 18-летнего возраста, если вследствие военных действий или вооруженного конфликта он:

  • получил ранение, контузию или увечье; 
    • подвергся физическому, сексуальному или психологическому насилию; 
      • был похищен, депортирован или принудительно перемещен; 
        • привлекался к воинским формированиям; 
          • незаконно удерживался, в частности находился в плену; 
            • потерял одного или обоих родителей, опекуна, попечителя или другого законного представителя в связи с гибелью или исчезновением без вести при особых обстоятельствах; 
              • остался без родительской заботы вследствие войны.

                Важное изменение заключается именно в расширении этого перечня. Ведь законодательство теперь прямо охватывает депортированных и принудительно перемещенных детей, детей, которые из-за войны потеряли законных представителей, и детей, лишенных родительской заботы.

                Обстрелы и эвакуация тоже могут быть основанием для получения статуса

                Одним из наиболее распространенных оснований, позволяющих получить статус «ребенок войны», является психологическое насилие. Речь идет о моральных и психологических страданиях ребенка вследствие проживания или пребывания в условиях военных действий, вооруженного конфликта или временной оккупации, депортации, принудительного перемещения, незаконного удержания, вынужденного оставления места проживания, а также гибели, исчезновения без вести или попадания в плен родителей. То есть статус не ограничивается детьми, получившими только физические травмы. 

                В то же время самого факта, что ребенок живет в Украине во время войны, недостаточно для автоматического присвоения статуса, и поэтому органы опеки будут рассматривать конкретные обстоятельства и документы.

                В случаях психологического насилия процедура связана с оценкой потребностей ребенка и семьи в социальных услугах. К такой оценке при необходимости могут привлечь психолога, практического психолога, психотерапевта или психиатра. Поэтому распространенная формулировка о том, что каждому ребенку обязательно нужно сначала получить отдельную «справку психолога», является чрезмерным упрощением.

                Что дает ребенку приобретенный статус

                Прежде всего, речь идет о приоритете при поступлении в государственное или коммунальное учреждение дошкольного образования. Действующее законодательство  относит детей со статусом пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов к категориям, которым предоставляется приоритет при зачислении.

                Еще одна  гарантия — бесплатное питание. Порядок организации питания предусматривает такое право для детей со статусом пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионального и профессионального предвысшего образования. В начальной школе бесплатное питание охватывает значительно более широкий круг учащихся, поэтому особенно ощутимой эта льгота может быть, в частности, для воспитанников детских садов и учащихся старших классов.

                Отдельное направление — социальные услуги и реабилитация. После предоставления статуса служба по делам детей может инициировать оценку потребностей ребенка и семьи. По результатам такой оценки определяется необходимая социальная, психологическая или иная поддержка.

                После достижения 18 лет уже предоставленный статус не исчезает автоматически. Национальная социальная сервисная служба объясняет, что он сохраняется и после совершеннолетия. Кроме того, после изменений 2025 года обратиться за ним может и лицо, которое уже стало совершеннолетним, если во время соответствующих событий ему еще не исполнилось 18 лет.

                Дает ли статус "ребенок войны"  деньги

                Именно здесь у людей возникает больше всего путаницы. Отдельной универсальной ежемесячной выплаты, которая автоматически назначалась бы всем лишь на основании получения статуса "ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов", законодательство не устанавливает. Однако с января 2025 года действует Закон №3999-IX "О социальной защите и поддержке детей, пострадавших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины". Он создал более широкую систему поддержки детей, пострадавших от российской агрессии, и прямо предусмотрел, в частности, компенсацию за вред жизни и здоровью, неотложную промежуточную компенсацию, психологическую помощь, реабилитацию, оздоровление, образовательные гарантии, питание и другие виды поддержки.

                Но это не то же самое, что ежемесячная выплата за статус.

                В частности, право на основную компенсацию за вред жизни и здоровью в соответствии со статьей 19 закона возникает с момента получения репараций, взысканных с государства-агрессора. Размер должен определяться индивидуально в зависимости от конкретных обстоятельств. Закон также предусматривает неотложную промежуточную компенсацию, которая должна финансироваться, в частности, за счет международной помощи и других не запрещенных источников, а порядок ее назначения должен определить Кабинет Министров.

                Дополнительную помощь могут устанавливать территориальные общины

                Государственные гарантии не исчерпывают всех возможных видов поддержки для маленьких украинцев со статусом "ребенок войны". Органы местного самоуправления могут утверждать собственные социальные программы для детей, пострадавших от войны. Это могут быть помощь в оздоровлении, отдыхе, реабилитации, единовременные выплаты или другие льготы.

                Единого размера такой помощи по Украине нет: все зависит от конкретной общины, ее программы и возможностей местного бюджета. Поэтому после получения статуса стоит отдельно проверить программы социальной защиты своего городского, поселкового или сельского совета.

                Как получить статус "ребенок войны"

                После изменений 2025 года территориальную привязку процедуры существенно упростили. Закон предусматривает, что статус предоставляет орган опеки и попечительства по месту обращения или по месту выявления ребенка. То есть семья больше не должна быть жестко привязана только к зарегистрированному месту жительства или месту регистрации ребенка как ВПЛ.

                Заявление и документы подают в службу по делам детей. Это может сделать один из родителей или другой законный представитель. Если ребенок переехал без родителей, обратиться в соответствующие службы и органы могут  бабушка, дедушка, прабабушка, прадедушка, тетя, дядя, совершеннолетний брат или сестра, а также отчим, мачеха или представитель органа опеки. С 14 лет ребенок имеет право подать заявление самостоятельно. Документы также можно отправлять заказным письмом.

                В базовом порядке необходимы:

                • заявление;
                  • документы, удостоверяющие личность ребенка и заявителя;
                    • подтверждение родственных связей или полномочий представителя;
                      • согласие на обработку персональных данных.

                        Остальные документы зависят от того, в связи с каким именно обстоятельством оформляется статус.

                        Например, в случае ранения или увечья значение будут иметь медицинские документы. Когда речь идет о  сексуальном насилии, похищении, незаконном вывозе, вовлечении в вооруженные формирования или пленении, могут понадобиться данные о криминальном производстве.  Для предоставления статуса на основании вреда от психологического насилия проводят оценку потребностей семьи.  Если же основанием стали гибель или исчезновение родителей либо других законных представителей, нужны документы, которые это подтверждают.

                        Сколько ждать решения о предоставлении статуса или отказе в нем

                        Документы рассматривает комиссия по вопросам защиты прав ребенка, после чего решение принимает орган опеки и попечительства. На это закон  отводит  до 30 календарных дней со дня регистрации заявления. Сама услуга бесплатна. Результатом должно быть решение о предоставлении статуса или об отказе.

                        Если статус уже получен, для реализации конкретной образовательной льготы может понадобиться отдельно подать подтверждающий документ в образовательное учреждение. Например, при зачислении в детский сад необходимо подтвердить право на приоритет.

                        Почему могут отказать в предоставлении статуса "ребенок войны"

                        Наиболее типичная  причина — недостаточность документов, подтверждающих именно то обстоятельство, на которое ссылается заявитель.

                        Особенно сложными являются ситуации семей, эвакуировавшихся с временно оккупированных территорий, потерявших документы или не имеющих возможности быстро получить информацию от правоохранительных или медицинских органов.

                        Проблемы возникают и на уровне самих общин. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека ранее фиксировал случаи, когда дети не могли реализовать право на статус из-за организационных ошибок служб, недостаточной квалификации работников или ненадлежащим образом организованного приема заявлений.

                        Отметим, что решение об отказе можно обжаловать в судебном порядке.

                        Что важно запомнить

                        Получение статуса "ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов"  не превращается автоматически в ежемесячную выплату от государства. Его практическая ценность сегодня заключается прежде всего в закреплении прав ребенка в сфере образования, питания, социальной и психологической поддержки, реабилитации, а также в возможности пользоваться дополнительными местными программами.

                        В то же время сводить всю систему государственной поддержки таких детей лишь к этим льготам уже некорректно. Закон №3999-IX предусматривает значительно более широкий набор мер, включая компенсации за вред жизни и здоровью. Однако такие компенсации  — не автоматическая выплата "за статус", и их реализация зависит от предусмотренных законом условий, финансирования и отдельных процедур.

                        Напомним

                        Как сообщал УНН, в Украине детям ветеранов упростили доступ к образовательным льготам.

                        Александра Василенко

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