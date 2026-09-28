ЕС готовит «чрезвычайный протокол» в рамках реагирования на гибридные атаки

В ЕС готовят протокол по чрезвычайным ситуациям в сфере безопасности в рамках реагирования на гибридные атаки, которые не достигают порога вооружённой агрессии. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, прибыв на встречу министров обороны ЕС в Брюсселе 28 сентября, пишет УНН.

Да, мы обсудим гибридные атаки в ЕС и, собственно, более широкую стратегию против гибридных атак. Мы также предложим протокол по чрезвычайным ситуациям [в сфере безопасности]. Итак, всё, что находится ниже порога вооружённой агрессии: как мы можем действовать совместно с Европейской комиссией, государствами-членами, а также EEAS. Какие инструменты мы можем использовать на разных уровнях? Мы это предложим и также это обсудим - сказала Каллас.

На просьбу высказать "честное мнение: готова ли Европа к нападению со стороны россии "завтра"", Каллас отметила: "Важно понимать, что мы сделали больше, чтобы стать более устойчивыми. Государства-члены тратят в общей сложности 2,2% своего ВВП на оборону, так что это также действует как сдерживающий фактор".

"Но нам нужно быть бдительными, потому что мы видим по данным разведки, что россия планирует больше диверсионных актов и фактических атак на нашу демократию, чтобы разделить наше общество, запугать наши общества, чтобы отговорить их от помощи Украине. Итак, это то, что они имеют в виду, и мы также должны помнить об этом, чтобы противостоять этим угрозам. Кроме того, когда у нас есть разведывательные данные, мы должны быть способны реагировать до того, как эти атаки фактически произойдут", - подчеркнула она.

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