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В Гёбекли-Тепе обнаружили первые нетронутые захоронения, меняющие представление о назначении комплекса

Киев • УНН

 • 2566 просмотра

Археологи обнаружили первые нетронутые захоронения в Гёбекли-Тепе. Это открытие допускает, что люди могли жить там, а не только проводить ритуалы.

В Гёбекли-Тепе обнаружили первые нетронутые захоронения, меняющие представление о назначении комплекса

Археологи впервые обнаружили неповреждённые человеческие захоронения в Гёбекли-Тепе — одном из древнейших монументальных комплексов мира, построенном охотниками-собирателями на территории современной Турции. Открытие ставит под сомнение версию о том, что люди приходили сюда преимущественно для проведения ритуалов, сообщает Archaeology Magazine со ссылкой на исследование в PLOS One, пишет УНН.

Подробности

Команда под руководством Юлии Грески из Немецкого археологического института обнаружила яму с останками женщины, юноши и девочки-подростка. В другом захоронении находилось тело молодой женщины в согнутом положении.

Находки датировали примерно 8700–8000 годами до нашей эры. Сам комплекс Гёбекли-Тепе формировался в несколько этапов примерно между 9600 и 8200 годами до нашей эры.

Люди могли жить в Гёбекли-Тепе

Ранее археологи находили в засыпке зданий лишь отдельные фрагменты человеческих костей. Из-за этого возникали предположения об особых ритуалах с человеческими останками. Новые захоронения позволяют рассматривать и другие объяснения — часть костей могла попасть в здания из расположенных выше могил в результате эрозии и оползней.

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В пользу этого свидетельствует и состояние останков: кости из могил, как и найденные ранее в засыпке, были сломаны, имели кальциевые отложения и следы грызунов.

Исследователи считают, что открытие может изменить представления о Гёбекли-Тепе. Наличие захоронений допускает, что люди не только собирались возле монументальных сооружений для ритуалов, но могли постоянно или длительное время жить на этом месте.

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Степан Гафтко

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