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У Гьобеклі-Тепе знайшли перші неушкоджені поховання, які змінюють уявлення про призначення комплексу

Київ • УНН

 • 1944 перегляди

Археологи знайшли перші неушкоджені поховання у Гьобеклі-Тепе. Відкриття допускає, що люди могли жити там, а не лише проводити ритуали.

У Гьобеклі-Тепе знайшли перші неушкоджені поховання, які змінюють уявлення про призначення комплексу

Археологи вперше виявили неушкоджені людські поховання у Гьобеклі-Тепе – одному з найдавніших монументальних комплексів світу, збудованому мисливцями-збирачами на території сучасної Туреччини. Відкриття ставить під сумнів версію, що люди приходили сюди переважно для проведення ритуалів, повідомляє Archaeology Magazine з посиланням на дослідження в PLOS One, пише УНН.

Деталі

Команда під керівництвом Юлії Грескі з Німецького археологічного інституту виявила яму з останками жінки, юнака та дівчинки-підлітка. В іншому похованні знаходилося тіло молодої жінки у зігнутому положенні.

Знахідки датували приблизно 8700–8000 роками до нашої ери. Сам комплекс Гьобеклі-Тепе формувався у кілька етапів приблизно між 9600 і 8200 роками до нашої ери.

Люди могли жити у Гьобеклі-Тепе

Раніше археологи знаходили у засипці будівель лише окремі фрагменти людських кісток. Через це виникали припущення про особливі ритуали з людськими останками. Нові поховання дозволяють розглядати й інші пояснення – частина кісток могла потрапити до будівель із розташованих вище могил через ерозію та зсуви.

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На користь цього свідчить і стан останків: кістки з могил, як і знайдені раніше у засипці, були зламані, мали кальцієві відкладення та сліди гризунів.

Дослідники вважають, що відкриття може змінити уявлення про Гьобеклі-Тепе. Наявність поховань допускає, що люди не лише збиралися біля монументальних споруд для ритуалів, а могли постійно або тривалий час жити на цьому місці.

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Степан Гафтко

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