Очолював НБУ і був в.о. голови Кабміну: Сергій Арбузов отримав мандат у держдумі рф
Київ • УНН
Сергій Арбузов увійшов до фракції «Справедлива Росія» у держдумі рф. В Україні його розшукують і підозрюють у розтраті 120 млн грн.
Колишній голова Національного банку України і екс в.о. прем'єр-міністра України часів Віктора Януковича Сергій Арбузов отримав мандат у держдумі рф. Він увійшов до фракції партії "справедлива росія". Про це повідомив у Telegram керівник апарату фракції руслан татарінов, передає УНН.
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Зазначається, що татарінов назвав Арбузова серед новачків фракції та представив як політика, що "не підтримав режим Зеленського на Україні".
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До втечі з країни у 2014 році Арбузов займав ключові державні посади:
- Голова Національного
банку України (грудень 2010 - грудень 2012);
- Перший
віцепрем'єр-міністр України в уряді Миколи Азарова (грудень 2012 - січень 2014);
- Виконувач обов'язки
прем'єр-міністра України (28 січня - 27 лютого 2014) - після відставки Азарова
під час Революції Гідності
Після перемоги Євромайдану Арбузов утік до росії, де згодом оселився в елітному районі Підмосков'я ("Рубльовка"). З квітня 2014 року перебуває у розшуку за лінією МВС України. Його підозрюють у привласненні та розтраті майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 ККУ) - зокрема, через махінації із фінансуванням телеканалу "БТБ" на суму близько 120 млн грн. На початку 2020 року суд заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У 2014 році потрапив під санкції Євросоюзу (зняті у 2021 році). Проте у квітні 2025 року рішенням РНБО проти нього було запроваджено безстрокові українські санкції, які передбачають повне блокування активів та позбавлення державних нагород.
Нагадаємо
Печерський районний суд Києва визнав колишнього прем'єр-міністра України Миколу Азарова винним у державній зраді та діях, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу, призначивши йому покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років.