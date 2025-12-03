$42.330.01
Ексклюзив
16:02 • 48 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
15:15 • 1984 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
13:24 • 5182 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
13:22 • 10163 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
11:38 • 15446 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 19200 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 22113 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 28373 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 35915 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 29840 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
Суд заочно засудив експрем'єра Азарова до 15 років за ґратами

Київ • УНН

 • 290 перегляди

Столичний Печерський суд заочно засудив колишнього прем'єр-міністра України Миколу Азарова до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Його визнали винним у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України.

Суд заочно засудив експрем'єра Азарова до 15 років за ґратами

Печерський районний суд Києва визнав колишнього прем'єр-міністра України Миколу Азарова винним у державній зраді та діях, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу, призначивши йому покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років. Про це пише УНН з посиланням на ухвалу суду.

Деталі

Відповідно до ухвали суду, Азарова визнали винним у вчиненні кримінальних правопорушень, зокрема державній зраді, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, закликах до повалення конституційного ладу, а також виправдовуванні збройної агресії рф проти України.

Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Доповнення

Азаров обіймав посаду прем’єр – міністра України у 2010-2014 роках. До того він був міністром фінансів, головою Податкової адміністрації, народним депутатом України ряду скликань. Після Революції гідності пішов у відставку та утік до росії разом з Віктором Януковичем та деякими іншими представниками "партії регіонів".

Служба безпеки України оголосила його в розшук. Сам Азаров називає чинну українську владу "хунтою, що стала біля керма країни внаслідок державного перевороту".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський запровадив рішення РНБО про санкції проти колишніх українських політиків. Зокрема, йдеться про Сергія Арбузова і Андрія Клюєва.

Павло Башинський

ПолітикаКримінал та НП
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Микола Азаров
Рада національної безпеки і оборони України
Служба безпеки України
Володимир Зеленський
Україна
Київ