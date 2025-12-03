Суд заочно засудив експрем'єра Азарова до 15 років за ґратами

Печерський районний суд Києва визнав колишнього прем'єр-міністра України Миколу Азарова винним у державній зраді та діях, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу, призначивши йому покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років. Про це пише УНН з посиланням на ухвалу суду.

Деталі

Відповідно до ухвали суду, Азарова визнали винним у вчиненні кримінальних правопорушень, зокрема державній зраді, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, закликах до повалення конституційного ладу, а також виправдовуванні збройної агресії рф проти України.

Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Доповнення

Азаров обіймав посаду прем’єр – міністра України у 2010-2014 роках. До того він був міністром фінансів, головою Податкової адміністрації, народним депутатом України ряду скликань. Після Революції гідності пішов у відставку та утік до росії разом з Віктором Януковичем та деякими іншими представниками "партії регіонів".

Служба безпеки України оголосила його в розшук. Сам Азаров називає чинну українську владу "хунтою, що стала біля керма країни внаслідок державного перевороту".

Нагадаємо

