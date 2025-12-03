Суд заочно приговорил экс-премьера Азарова к 15 годам тюрьмы

$42.330.01
49.180.13
ukenru
Эксклюзив
16:02 • 890 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
15:15 • 3386 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
13:24 • 7062 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
13:22 • 10825 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
11:38 • 16076 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 19512 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 22321 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 28503 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 36055 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 29972 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
93%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 43367 просмотра
У Зеленского должна была быть встреча с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе, но она отменена - журналист3 декабря, 06:33 • 27937 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 13137 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю11:34 • 20594 просмотра
Заимствования ЕС и "репарационный кредит": Еврокомиссия представила юридические предложения для финансирования Украины12:41 • 13719 просмотра
публикации
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения13:24 • 7062 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю11:34 • 20605 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 43375 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 46810 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 55967 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Соединённые Штаты
Покровск
Купянск
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 56642 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 58886 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 113856 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 87575 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 103308 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Дія (сервис)
FAB-500

Суд заочно приговорил экс-премьера Азарова к 15 годам тюрьмы

Киев • УНН

 • 786 просмотра

Столичный Печерский суд заочно приговорил бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Его признали виновным в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Суд заочно приговорил экс-премьера Азарова к 15 годам тюрьмы

Печерский районный суд Киева признал бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова виновным в государственной измене и действиях, направленных на насильственное изменение конституционного строя, назначив ему наказание в виде лишения свободы на 15 лет. Об этом пишет УНН со ссылкой на постановление суда.

Детали

Согласно постановлению суда, Азарова признали виновным в совершении уголовных правонарушений, в частности государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, призывах к свержению конституционного строя, а также оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины.

Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Дополнение

Азаров занимал должность премьер-министра Украины в 2010-2014 годах. До этого он был министром финансов, главой Налоговой администрации, народным депутатом Украины ряда созывов. После Революции достоинства ушел в отставку и бежал в Россию вместе с Виктором Януковичем и некоторыми другими представителями "Партии регионов".

Служба безопасности Украины объявила его в розыск. Сам Азаров называет действующую украинскую власть "хунтой, ставшей у руля страны в результате государственного переворота".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский ввел решение СНБО о санкциях против бывших украинских политиков. В частности, речь идет о Сергее Арбузове и Андрее Клюеве.

Павел Башинский

ПолитикаКриминал и ЧП
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Николай Азаров
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Служба безопасности Украины
Владимир Зеленский
Украина
Киев