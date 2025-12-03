Суд заочно приговорил экс-премьера Азарова к 15 годам тюрьмы

Печерский районный суд Киева признал бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова виновным в государственной измене и действиях, направленных на насильственное изменение конституционного строя, назначив ему наказание в виде лишения свободы на 15 лет. Об этом пишет УНН со ссылкой на постановление суда.

Детали

Согласно постановлению суда, Азарова признали виновным в совершении уголовных правонарушений, в частности государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, призывах к свержению конституционного строя, а также оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины.

Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Дополнение

Азаров занимал должность премьер-министра Украины в 2010-2014 годах. До этого он был министром финансов, главой Налоговой администрации, народным депутатом Украины ряда созывов. После Революции достоинства ушел в отставку и бежал в Россию вместе с Виктором Януковичем и некоторыми другими представителями "Партии регионов".

Служба безопасности Украины объявила его в розыск. Сам Азаров называет действующую украинскую власть "хунтой, ставшей у руля страны в результате государственного переворота".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский ввел решение СНБО о санкциях против бывших украинских политиков. В частности, речь идет о Сергее Арбузове и Андрее Клюеве.