Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных боях

Силы обороны Украины могли получить на вооружение прототипы новейшего американского зенитного ракетного комплекса "Tempest". Характерную пусковую установку идентифицировали на кадрах новогоднего поздравления, обнародованного воздушным командованием "Центр". Об этом сообщает Defence Express, пишет УНН.

Детали

ЗРК "Tempest" - это разработка компании V2X, которую впервые официально представили лишь несколько месяцев назад на выставке AUSA 2025 в октябре. Комплекс создан как мобильный и эффективный "убийца дронов", спроектированный с учетом опыта российско-украинской войны. Система существует в двух вариантах: стационарном (на прицепе) и мобильном (на базе багги COTS).

Специалисты предполагают, что Украина получила ограниченное количество единиц для проведения полевых испытаний и усовершенствования системы в условиях реальных боевых действий.

Вопрос стоимости и эффективности

Основным вооружением комплекса являются ракеты AGM-114L Longbow. Несмотря на высокую эффективность против воздушных целей, использование таких ракет вызывает дискуссии относительно экономической целесообразности. Стоимость одной единицы AGM-114L стартует от 100 тысяч долларов, что делает перехват дешевых ударных дронов типа "Шахед" довольно дорогой операцией.

Однако аналитики отмечают, что в условиях постоянного наращивания врагом производства беспилотников, привлечение даже таких дорогостоящих средств является оправданным для защиты критической инфраструктуры и сохранения жизней. Сейчас официальные представители Воздушных сил не комментируют количество и статус пребывания ЗРК "Tempest" в Украине.

