Долетит до москвы: Великобритания разрабатывает для Украины баллистическую ракету Nightfall с дальностью более 480 километров

Киев • УНН

 • 448 просмотра

Министерство обороны Великобритании разрабатывает баллистическую ракету Nightfall с дальностью более 480 км для Украины. Это позволит поражать цели в Москве.

Долетит до москвы: Великобритания разрабатывает для Украины баллистическую ракету Nightfall с дальностью более 480 километров

Министерство обороны Великобритании объявило о планах разработки и передачи Украине передового баллистического оружия большой дальности. Новая ракета под названием Nightfall будет оснащена 200-килограммовой боеголовкой и способна поражать цели на расстоянии более 480 км, что позволяет достигать объектов в Москве. Об этом пишет УНН.

Детали

В настоящее время оборонное ведомство Британии начало поиск компаний для проектирования, разработки и поставки первых трех испытательных образцов. Стоимость первоначального контракта составляет 9 миллионов фунтов стерлингов. Ожидается, что возможность запускать такие ракеты серийно станет стратегическим активом Вооруженных Сил Украины в противостоянии российской агрессии.

Министр обороны Джон Хили в интервью газете The Sun подчеркнул важность наступательного потенциала для защиты страны.

Вы защищаете свои города, имея уровни обороны, и отчасти защищаетесь, имея возможность атаковать

- отметил Хили.

Контекст заявления и дополнительные меры поддержки

Это заявление глава британского Минобороны сделал во время визита в Киев. Поездка совпала по времени с российской атакой ракетами и дронами, из-за которой поезд министра совершил экстренную остановку. Хили назвал этот инцидент "ярким напоминанием" о постоянных обстрелах украинцев и подтвердил решимость Лондона предоставлять передовое вооружение.

Параллельно с проектом Nightfall Джон Хили сообщил о выделении 200 миллионов фунтов стерлингов на подготовку британских войск. Эти средства направят на обучение личного состава до возможного развертывания в Украине в случае достижения договоренностей о прекращении огня. 

"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражу

Степан Гафтко

