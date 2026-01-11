Долетит до москвы: Великобритания разрабатывает для Украины баллистическую ракету Nightfall с дальностью более 480 километров
Киев • УНН
Министерство обороны Великобритании разрабатывает баллистическую ракету Nightfall с дальностью более 480 км для Украины. Это позволит поражать цели в Москве.
Министерство обороны Великобритании объявило о планах разработки и передачи Украине передового баллистического оружия большой дальности. Новая ракета под названием Nightfall будет оснащена 200-килограммовой боеголовкой и способна поражать цели на расстоянии более 480 км, что позволяет достигать объектов в Москве. Об этом пишет УНН.
Детали
В настоящее время оборонное ведомство Британии начало поиск компаний для проектирования, разработки и поставки первых трех испытательных образцов. Стоимость первоначального контракта составляет 9 миллионов фунтов стерлингов. Ожидается, что возможность запускать такие ракеты серийно станет стратегическим активом Вооруженных Сил Украины в противостоянии российской агрессии.
Министр обороны Джон Хили в интервью газете The Sun подчеркнул важность наступательного потенциала для защиты страны.
Вы защищаете свои города, имея уровни обороны, и отчасти защищаетесь, имея возможность атаковать
Контекст заявления и дополнительные меры поддержки
Это заявление глава британского Минобороны сделал во время визита в Киев. Поездка совпала по времени с российской атакой ракетами и дронами, из-за которой поезд министра совершил экстренную остановку. Хили назвал этот инцидент "ярким напоминанием" о постоянных обстрелах украинцев и подтвердил решимость Лондона предоставлять передовое вооружение.
Параллельно с проектом Nightfall Джон Хили сообщил о выделении 200 миллионов фунтов стерлингов на подготовку британских войск. Эти средства направят на обучение личного состава до возможного развертывания в Украине в случае достижения договоренностей о прекращении огня.
