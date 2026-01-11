$42.990.00
18:21
Долетить до москви: Велика Британія розробляє для України балістичну ракету Nightfall із дальністю понад 480 кілометрів

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Міністерство оборони Великої Британії розробляє балістичну ракету Nightfall з дальністю понад 480 км для України. Це дозволить вражати цілі в москві.

Міністерство оборони Великої Британії оголосило про плани розробки та передачі Україні передової балістичної зброї великої дальності. Нова ракета під назвою Nightfall буде оснащена 200-кілограмовою боєголовкою та здатна вражати цілі на відстані понад 480 км, що дозволяє досягати об’єктів у москві. Про це пише УНН.

Деталі

Наразі оборонне відомство Британії розпочало пошук компаній для проєктування, розробки та постачання перших трьох випробувальних зразків. Вартість початкового контракту становить 9 мільйонів фунтів стерлінгів. Очікується, що можливість запускати такі ракети серійно стане стратегічним активом Збройних Сил України у протистоянні російській агресії.

Міністр оборони Джон Гілі в інтерв’ю газеті The Sun наголосив на важливості наступального потенціалу для захисту країни.

Ви захищаєте свої міста, маючи рівні оборони, і частково захищаєтеся, маючи можливість атакувати

- зазначив Гілі.

Контекст заяви та додаткові заходи підтримки

Цю заяву очільник британського Міноборони зробив під час візиту до Києва. Поїздка збіглася в часі з російською атакою ракетами та дронами, через яку потяг міністра здійснив екстрену зупинку. Гілі назвав цей інцидент "яскравим нагадуванням" про постійні обстріли українців і підтвердив рішучість Лондона надавати передове озброєння.

Паралельно з проєктом Nightfall Джон Гілі повідомив про виділення 200 мільйонів фунтів стерлінгів на підготовку британських військ. Ці кошти спрямують на навчання особового складу до можливого розгортання в Україні у разі досягнення домовленостей про припинення вогню. 

Степан Гафтко

