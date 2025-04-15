Міністерство оборони (Велика Британія)

У лютому 2025 року інфляція в росії зросла до 10,1%. Тиск інфляції посилює тиск на здатність росії підтримувати високі оборонні витрати.
Велика Британія виділить Україні 450 мільйонів фунтів стерлінгів на військову допомогу. Пакет включає безпілотники, радіолокаційні системи та збільшення фінансування на ремонт.
Сили оборони України просунулися в районі Часового Яру. російські окупанти також мають просування біля Торецька та Покровська, йдеться у звіті ISW.
Велика Британія та Норвегія нададуть 450 мільйонів фунтів стерлінгів на фінансування постачання в Україну дронів, радіолокаційних систем і протитанкових мін. Пакет допоможе профінансувати швидку доставку БПЛА.
З листопада 2024 року темпи просування російських військ в Україні неухильно знижуються. У березні 2025 року росіяни захопили 143 кв. км, в листопаді 2024 року – 730 кв. км.
Британські військові знайшли приховані датчики рф у морях навколо Британії. Ймовірно, їх використовували для шпигунства за атомними підводними човнами.
Просування російських військ в Україні сповільнилось з початку 2025 року, кількість атак зменшилась. У березні окупанти захопили лише 143 кв. км території.
Указ путіна змушує українців, які не мають російського паспорта, виїхати з окупованих територій до 10 вересня 2025 року. Це частина політики русифікації для знищення української ідентичності.
Британська розвідка повідомляє, що з початку війни в Україні росія втратила близько 900 тисяч військових, з яких 200-250 тисяч загинули. Для кремля цілі війни важливіші за життя солдатів.
Британська розвідка повідомляє про посилення російського тиску в курській області з трьох напрямків. Водночас на інших ділянках фронту, зокрема біля Покровська, кількість атак зменшилася.
Британська розвідка повідомляє про масштабний багатоосьовий удар рф із використанням 35 крилатих ракет та понад 100 дронів. Атаки спрямовані на енергетичний сектор України для деморалізації населення.
На окупованих територіях України росія примусово видала 3,5 млн російських паспортів місцевим жителям. Відмова від отримання паспорта рф загрожує конфіскацією майна та обмеженням доступу до базових послуг.
У лютому 2025 року середньодобові втрати рф склали 1255 осіб - найнижчий показник за півроку. Загальні втрати рф з початку 2025 року досягли 90 тисяч військових.
Чорноморський флот рф втратив домінування після атак України, що знищили 24 російські судна. Флот перемістився до новоросійська, але зберігає здатність завдавати ударів по Україні.
Британська розвідка повідомляє про примус рф до підписання безстрокових контрактів з мобілізованими через великі втрати. За даними розвідки, росія втратила близько 860 000 військових убитими та пораненими з 2022 року.
Британське міноборони зафіксувало 6 російських кораблів з боєприпасами, що виходять із Сирії через Ла-Манш.
У січні 2025 року рф запустила близько 2400 ударних БПЛА по Україні. ЗСУ відповідають ефективними атаками на російські об'єкти з виробництва та експлуатації дронів.
У 1990 році двоє чоловіків сфотографували загадковий ромбоподібний об'єкт у небі над Шотландією. Через 32 роки колишній офіцер розвідки розкрив, що це був експериментальний американський літак.
російське командування повертає поранених військових на фронт з незагоєними ранами та на милицях. За даними британської розвідки, це робиться для розвантаження перевантаженої медичної системи рф.
Сили оборони тримають вогневий контроль над логістичними шляхами росіян у Вовчанську. Ворог обмежується піхотними штурмами та зрідка використовує радянську техніку, але безуспішно.
Нафтобаза "Кристал" біля авіабази енгельс-2 зазнала двох ударів українських дронів 8 та 14 січня 2025 року. Внаслідок атак знищено 4 та пошкоджено 10 резервуарів з паливно-мастильними матеріалами.
Російські війська розширюють плацдарм на західному березі річки Оскіл у Харківській області. Окупанти намагаються захопити Дворічне та Західне, щоб тиснути на логістичний центр Куп'янськ.
У курській області КНДР втратила 4000 військових, з яких чверть загинула. Через мовний бар'єр та проблеми з координацією північнокорейські війська досягли лише тактичних успіхів.
Британський уряд уклав 8-річний контракт з Rolls-Royce на виробництво та обслуговування ядерних реакторів для підводних човнів.
Івора Капліна, ексміністра оборони Великої Британії, затримали в Брайтоні за підозрою у сексуальному листуванні з дитиною. 66-річного політика арештували після операції "мисливців на педофілів".
Командувач ВМС Естонії Іво Вярк заявив про відсутність домінування будь-якої сторони в Чорному морі. Обидві сторони мають свободу дій поблизу узбережжя, маючи в своєму розпорядженні ППО, міни і берегову підтримку.
росія ухвалила закон про списання боргів до 10 млн рублів для нових військовослужбовців з грудня 2024 року. Британська розвідка пов'язує це з втратами рф, які в листопаді сягали 1523 особи на день.
росія змінила тактику ракетних атак у другій половині 2024 року, накопичуючи запаси між ударами. Останній масштабний удар 12-13 грудня включав близько 90 ракет та 180 дронів-камікадзе.
росія перейшла до накопичення запасів між атаками замість частих дрібних ударів. Під час атаки 12-13 грудня було використано близько 90 ракет та 180 БПЛА.
У грудні рф запустила втричі менше дронів по Україні, ніж у листопаді - близько 850 проти 2300. Британська розвідка пояснює це погодними умовами та прогнозує подальші атаки понад 1500 БПЛА щомісяця.