Міністерство оборони (Велика Британія)

рф повертає на бойові завдання солдатів з ранами, часто на милицях – британська розвідка

російське командування повертає поранених військових на фронт з незагоєними ранами та на милицях. За даними британської розвідки, це робиться для розвантаження перевантаженої медичної системи рф.