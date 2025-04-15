Міністерство оборони (Велика Британія)

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18722 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 131411 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 124384 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125818 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124518 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127467 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 191262 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76726 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163976 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115309 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Британська розвідка: інфляція в рф тисне на здатність росії підтримувати оборонні витрати

У лютому 2025 року інфляція в росії зросла до 10,1%. Тиск інфляції посилює тиск на здатність росії підтримувати високі оборонні витрати.

Війна • 12 квітня, 10:21 • 3668 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Велика Британія виділить Україні 450 мільйонів фунтів стерлінгів на військову допомогу. Пакет включає безпілотники, радіолокаційні системи та збільшення фінансування на ремонт.

Війна • 11 квітня, 11:26 • 99422 перегляди

ЗСУ просунулись біля Часового Яру, ворог біля Торецька та Покровська: карти ISW

Сили оборони України просунулися в районі Часового Яру. російські окупанти також мають просування біля Торецька та Покровська, йдеться у звіті ISW.

Війна • 11 квітня, 04:20 • 4982 перегляди

Велика Британія та Норвегія виділять Україні 580 млн доларів на дрони та зброю

Велика Британія та Норвегія нададуть 450 мільйонів фунтів стерлінгів на фінансування постачання в Україну дронів, радіолокаційних систем і протитанкових мін. Пакет допоможе профінансувати швидку доставку БПЛА.

Війна • 11 квітня, 00:24 • 33885 перегляди

Війська рф захоплюють дедалі менше території: з листопада 2024 року темпи знижаються - ISW

З листопада 2024 року темпи просування російських військ в Україні неухильно знижуються. У березні 2025 року росіяни захопили 143 кв. км, в листопаді 2024 року – 730 кв. км.

Війна • 7 квітня, 08:17 • 12013 перегляди

Велика Британія виявила російські шпигунські датчики в морях біля своїх берегів

Британські військові знайшли приховані датчики рф у морях навколо Британії. Ймовірно, їх використовували для шпигунства за атомними підводними човнами.

Новини Світу • 6 квітня, 15:42 • 18956 перегляди

Розвідка Британії: росія з початку року сповільнила своє просування на фронті

Просування російських військ в Україні сповільнилось з початку 2025 року, кількість атак зменшилась. У березні окупанти захопили лише 143 кв. км території.

Війна • 5 квітня, 16:42 • 15436 перегляди

Британська розвідка пояснила мету указу путіна щодо "легалізації" українців на окупованих територіях

Указ путіна змушує українців, які не мають російського паспорта, виїхати з окупованих територій до 10 вересня 2025 року. Це частина політики русифікації для знищення української ідентичності.

Війна • 22 березня, 09:59 • 28245 перегляди

Цілі кремля "вище" за життя російських солдатів: втрати рф у війні проти України сягнули 900 тис. людей - розвідка Британії

Британська розвідка повідомляє, що з початку війни в Україні росія втратила близько 900 тисяч військових, з яких 200-250 тисяч загинули. Для кремля цілі війни важливіші за життя солдатів.

Війна • 20 березня, 10:41 • 12338 перегляди

Армія рф посилює тиск в курській області, проте кількість атак на інших ділянках фронту зменшилася - британська розвідка

Британська розвідка повідомляє про посилення російського тиску в курській області з трьох напрямків. Водночас на інших ділянках фронту, зокрема біля Покровська, кількість атак зменшилася.

Війна • 10 березня, 12:13 • 15266 перегляди

Британська розвідка проаналізувала атаку рф 7 березня на Україну

Британська розвідка повідомляє про масштабний багатоосьовий удар рф із використанням 35 крилатих ракет та понад 100 дронів. Атаки спрямовані на енергетичний сектор України для деморалізації населення.

Війна • 8 березня, 12:04 • 19764 перегляди

Окупанти змусили 3,5 млн українців отримати паспорти рф під загрозою конфіскації майна - британська розвідка

На окупованих територіях України росія примусово видала 3,5 млн російських паспортів місцевим жителям. Відмова від отримання паспорта рф загрожує конфіскацією майна та обмеженням доступу до базових послуг.

Війна • 7 березня, 11:09 • 27227 перегляди

рф з початку року втратила вже 90 тисяч військових - британська розвідка

У лютому 2025 року середньодобові втрати рф склали 1255 осіб - найнижчий показник за півроку. Загальні втрати рф з початку 2025 року досягли 90 тисяч військових.

Війна • 5 березня, 14:07 • 14305 перегляди

Чорноморський флот рф послабшав з початку війни, але зберігає здатність завдавати удари по Україні - британська розвідка

Чорноморський флот рф втратив домінування після атак України, що знищили 24 російські судна. Флот перемістився до новоросійська, але зберігає здатність завдавати ударів по Україні.

Війна • 27 лютого, 13:00 • 24840 перегляди

росія змушує мобілізованих підписувати безстрокові контракти - розвідка Британії

Британська розвідка повідомляє про примус рф до підписання безстрокових контрактів з мобілізованими через великі втрати. За даними розвідки, росія втратила близько 860 000 військових убитими та пораненими з 2022 року.

Війна • 21 лютого, 11:32 • 52929 перегляди

рф виводить із Сирії кораблі з боєприпасами - міноборони Британії

Британське міноборони зафіксувало 6 російських кораблів з боєприпасами, що виходять із Сирії через Ла-Манш.

Новини Світу • 15 лютого, 16:13 • 24717 перегляди

росія збільшила атаки дронами більш ніж на 30%: як Україна відповідає на загрозу

У січні 2025 року рф запустила близько 2400 ударних БПЛА по Україні. ЗСУ відповідають ефективними атаками на російські об'єкти з виробництва та експлуатації дронів.

Війна • 14 лютого, 12:30 • 23851 перегляди

Найвідоміші знімки НЛО в історії: розкрито таємницю, яку приховували понад 30 років

У 1990 році двоє чоловіків сфотографували загадковий ромбоподібний об'єкт у небі над Шотландією. Через 32 роки колишній офіцер розвідки розкрив, що це був експериментальний американський літак.

Новини Світу • 11 лютого, 18:11 • 50936 перегляди

рф повертає на бойові завдання солдатів з ранами, часто на милицях – британська розвідка

російське командування повертає поранених військових на фронт з незагоєними ранами та на милицях. За даними британської розвідки, це робиться для розвантаження перевантаженої медичної системи рф.

Війна • 2 лютого, 11:25 • 32923 перегляди

Сили оборони у Вовчанську тримають вогневий контроль над логістичними шляхами рф

Сили оборони тримають вогневий контроль над логістичними шляхами росіян у Вовчанську. Ворог обмежується піхотними штурмами та зрідка використовує радянську техніку, але безуспішно.

Війна • 31 січня, 18:15 • 29001 перегляди

Британська розвідка показала наслідки ударів по нафтобазі в енгельсі

Нафтобаза "Кристал" біля авіабази енгельс-2 зазнала двох ударів українських дронів 8 та 14 січня 2025 року. Внаслідок атак знищено 4 та пошкоджено 10 резервуарів з паливно-мастильними матеріалами.

Війна • 29 січня, 13:16 • 22900 перегляди

рф поступово розширює плацдарм на західному березі річки Оскіл – британська розвідка

Російські війська розширюють плацдарм на західному березі річки Оскіл у Харківській області. Окупанти намагаються захопити Дворічне та Західне, щоб тиснути на логістичний центр Куп'янськ.

Війна • 27 січня, 11:52 • 28331 перегляди

Британська розвідка: КНДР втратила в курській області близько 4000 військових, чверть з них - убитими

У курській області КНДР втратила 4000 військових, з яких чверть загинула. Через мовний бар'єр та проблеми з координацією північнокорейські війська досягли лише тактичних успіхів.

Війна • 24 січня, 12:41 • 45998 перегляди

Rolls-Royce уклав багатомільярдний контракт на ядерні реактори для британських підводних човнів

Британський уряд уклав 8-річний контракт з Rolls-Royce на виробництво та обслуговування ядерних реакторів для підводних човнів.

Новини Світу • 24 січня, 11:51 • 24611 перегляди

Ексміністра оборони Британії судитимуть за педофілію

Івора Капліна, ексміністра оборони Великої Британії, затримали в Брайтоні за підозрою у сексуальному листуванні з дитиною. 66-річного політика арештували після операції "мисливців на педофілів".

Новини Світу • 12 січня, 13:57 • 29853 перегляди

Командувач ВМС Естонії вважає, що ні рф, ні Україна не домінують у Чорному морі

Командувач ВМС Естонії Іво Вярк заявив про відсутність домінування будь-якої сторони в Чорному морі. Обидві сторони мають свободу дій поблизу узбережжя, маючи в своєму розпорядженні ППО, міни і берегову підтримку.

Війна • 6 січня, 11:39 • 29763 перегляди

Британська розвідка розкрила щоденні втрати армії рф у листопаді

росія ухвалила закон про списання боргів до 10 млн рублів для нових військовослужбовців з грудня 2024 року. Британська розвідка пов'язує це з втратами рф, які в листопаді сягали 1523 особи на день.

Війна • 30 грудня, 11:55 • 23504 перегляди

росія змінила тактику ракетних ударів по Україні - розвідка Британії

росія змінила тактику ракетних атак у другій половині 2024 року, накопичуючи запаси між ударами. Останній масштабний удар 12-13 грудня включав близько 90 ракет та 180 дронів-камікадзе.

Війна • 28 грудня, 20:26 • 35871 перегляди

Британська розвідка розкрила нову тактику масованих ударів рф по Україні

росія перейшла до накопичення запасів між атаками замість частих дрібних ударів. Під час атаки 12-13 грудня було використано близько 90 ракет та 180 БПЛА.

Війна • 28 грудня, 17:16 • 26822 перегляди

Армія рф зменшила кількість атак БПЛА у грудні: у британській розвідці назвали причину

У грудні рф запустила втричі менше дронів по Україні, ніж у листопаді - близько 850 проти 2300. Британська розвідка пояснює це погодними умовами та прогнозує подальші атаки понад 1500 БПЛА щомісяця.

Війна • 23 грудня, 12:32 • 15235 перегляди