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Британські ВПС створюють першу космічну ескадрилью для захисту супутників від атак

Київ • УНН

 • 1318 перегляди

Нова космічна ескадрилья Великої Британії протидіятиме загрозам на орбіті та захищатиме критичні супутники. Її оснастять засобами РЕБ.

Британські ВПС створюють першу космічну ескадрилью для захисту супутників від атак

Королівські ВПС Великої Британії створюють перший спеціалізований підрозділ для протидії ворожим загрозам у космосі та захисту британських супутників. Нова ескадрилья використовуватиме, зокрема, засоби радіоелектронної боротьби для придушення, послаблення та блокування ворожої діяльності. Про це повідомили у Міноборони Британії, пише УНН.

Деталі

Як зазначається, нова III космічна ескадрилья (No. III Space Effects Squadron) стане першим підрозділом у Великій Британії, завданням якого є зрив, ослаблення та запобігання ворожим загрозам у космосі.

Ескадрилья захищатиме критично важливі супутники, які забезпечують навігацію британських кораблів, зв’язок мобільних телефонів та попередження про ракетні атаки

- йдеться у повідомленні.

Нова ескадрилья об’єднає фахівців із усіх видів збройних сил для протидії ворожим діям на орбіті та захисту супутників.

Ескадрилья використовуватиме, зокрема, технології радіоелектронної боротьби. Вона виконуватиме як наступальні, так і оборонні завдання та поступово розширюватиметься в міру появи нових спроможностей.

До цього ВПС Британії мали два спеціалізовані космічні підрозділи. No. I Space Operations Squadron відповідає за космічні операції, а No. II Space Warning Squadron – за спостереження та попередження про загрози в космосі. Нова ескадрилья має безпосередньо протидіяти таким загрозам.

Уряд Великої Британії також планує інвестувати 880 млн фунтів стерлінгів до 2030 року у космічну розвідку, спостереження та засоби контролю в космічному просторі.

США вперше розмістили на орбіті власну космічну зброю15.09.26, 02:17 • 11571 перегляд

Ольга Розгон

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Повітряні сили Великої Британії
Міністерство оборони Великої Британії
Велика Британія