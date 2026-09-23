Британські ВПС створюють першу космічну ескадрилью для захисту супутників від атак
Київ • УНН
Нова космічна ескадрилья Великої Британії протидіятиме загрозам на орбіті та захищатиме критичні супутники. Її оснастять засобами РЕБ.
Королівські ВПС Великої Британії створюють перший спеціалізований підрозділ для протидії ворожим загрозам у космосі та захисту британських супутників. Нова ескадрилья використовуватиме, зокрема, засоби радіоелектронної боротьби для придушення, послаблення та блокування ворожої діяльності. Про це повідомили у Міноборони Британії, пише УНН.
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Як зазначається, нова III космічна ескадрилья (No. III Space Effects Squadron) стане першим підрозділом у Великій Британії, завданням якого є зрив, ослаблення та запобігання ворожим загрозам у космосі.
Ескадрилья захищатиме критично важливі супутники, які забезпечують навігацію британських кораблів, зв’язок мобільних телефонів та попередження про ракетні атаки
Нова ескадрилья об’єднає фахівців із усіх видів збройних сил для протидії ворожим діям на орбіті та захисту супутників.
Ескадрилья використовуватиме, зокрема, технології радіоелектронної боротьби. Вона виконуватиме як наступальні, так і оборонні завдання та поступово розширюватиметься в міру появи нових спроможностей.
До цього ВПС Британії мали два спеціалізовані космічні підрозділи. No. I Space Operations Squadron відповідає за космічні операції, а No. II Space Warning Squadron – за спостереження та попередження про загрози в космосі. Нова ескадрилья має безпосередньо протидіяти таким загрозам.
Уряд Великої Британії також планує інвестувати 880 млн фунтів стерлінгів до 2030 року у космічну розвідку, спостереження та засоби контролю в космічному просторі.
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