Британські ВПС створюють першу космічну ескадрилью для захисту супутників від атак

Королівські ВПС Великої Британії створюють перший спеціалізований підрозділ для протидії ворожим загрозам у космосі та захисту британських супутників. Нова ескадрилья використовуватиме, зокрема, засоби радіоелектронної боротьби для придушення, послаблення та блокування ворожої діяльності. Про це повідомили у Міноборони Британії, пише УНН.

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Як зазначається, нова III космічна ескадрилья (No. III Space Effects Squadron) стане першим підрозділом у Великій Британії, завданням якого є зрив, ослаблення та запобігання ворожим загрозам у космосі.

Ескадрилья захищатиме критично важливі супутники, які забезпечують навігацію британських кораблів, зв’язок мобільних телефонів та попередження про ракетні атаки - йдеться у повідомленні.

Нова ескадрилья об’єднає фахівців із усіх видів збройних сил для протидії ворожим діям на орбіті та захисту супутників.

Ескадрилья використовуватиме, зокрема, технології радіоелектронної боротьби. Вона виконуватиме як наступальні, так і оборонні завдання та поступово розширюватиметься в міру появи нових спроможностей.

До цього ВПС Британії мали два спеціалізовані космічні підрозділи. No. I Space Operations Squadron відповідає за космічні операції, а No. II Space Warning Squadron – за спостереження та попередження про загрози в космосі. Нова ескадрилья має безпосередньо протидіяти таким загрозам.

Уряд Великої Британії також планує інвестувати 880 млн фунтів стерлінгів до 2030 року у космічну розвідку, спостереження та засоби контролю в космічному просторі.

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