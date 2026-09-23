Британские ВВС создают первую космическую эскадрилью для защиты спутников от атак

Королевские ВВС Великобритании создают первое специализированное подразделение для противодействия вражеским угрозам в космосе и защиты британских спутников. Новая эскадрилья будет использовать, в частности, средства радиоэлектронной борьбы для подавления, ослабления и блокирования вражеской деятельности. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании, пишет УНН.

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Как отмечается, новая III космическая эскадрилья (No. III Space Effects Squadron) станет первым подразделением в Великобритании, задачей которого будет срыв, ослабление и предотвращение вражеских угроз в космосе.

Эскадрилья будет защищать критически важные спутники, обеспечивающие навигацию британских кораблей, связь мобильных телефонов и предупреждение о ракетных атаках — говорится в сообщении.

Новая эскадрилья объединит специалистов из всех видов вооружённых сил для противодействия вражеским действиям на орбите и защиты спутников.

Эскадрилья будет использовать, в частности, технологии радиоэлектронной борьбы. Она будет выполнять как наступательные, так и оборонительные задачи и постепенно расширяться по мере появления новых возможностей.

До этого ВВС Великобритании имели два специализированных космических подразделения. No. I Space Operations Squadron отвечает за космические операции, а No. II Space Warning Squadron — за наблюдение и предупреждение об угрозах в космосе. Новая эскадрилья должна непосредственно противодействовать таким угрозам.

Правительство Великобритании также планирует инвестировать 880 млн фунтов стерлингов до 2030 года в космическую разведку, наблюдение и средства контроля в космическом пространстве.

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