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Британские ВВС создают первую космическую эскадрилью для защиты спутников от атак

Киев • УНН

 • 1520 просмотра

Новая космическая эскадрилья Великобритании будет противодействовать угрозам на орбите и защищать критически важные спутники. Ее оснастят средствами радиоэлектронной борьбы.

Британские ВВС создают первую космическую эскадрилью для защиты спутников от атак

Королевские ВВС Великобритании создают первое специализированное подразделение для противодействия вражеским угрозам в космосе и защиты британских спутников. Новая эскадрилья будет использовать, в частности, средства радиоэлектронной борьбы для подавления, ослабления и блокирования вражеской деятельности. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании, пишет УНН.

Подробности

Как отмечается, новая III космическая эскадрилья (No. III Space Effects Squadron) станет первым подразделением в Великобритании, задачей которого будет срыв, ослабление и предотвращение вражеских угроз в космосе.

Эскадрилья будет защищать критически важные спутники, обеспечивающие навигацию британских кораблей, связь мобильных телефонов и предупреждение о ракетных атаках

— говорится в сообщении.

Новая эскадрилья объединит специалистов из всех видов вооружённых сил для противодействия вражеским действиям на орбите и защиты спутников.

Эскадрилья будет использовать, в частности, технологии радиоэлектронной борьбы. Она будет выполнять как наступательные, так и оборонительные задачи и постепенно расширяться по мере появления новых возможностей.

До этого ВВС Великобритании имели два специализированных космических подразделения. No. I Space Operations Squadron отвечает за космические операции, а No. II Space Warning Squadron — за наблюдение и предупреждение об угрозах в космосе. Новая эскадрилья должна непосредственно противодействовать таким угрозам.

Правительство Великобритании также планирует инвестировать 880 млн фунтов стерлингов до 2030 года в космическую разведку, наблюдение и средства контроля в космическом пространстве.

США впервые разместили на орбите собственное космическое оружие15.09.26, 02:17 • 11571 просмотр

Ольга Розгон

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