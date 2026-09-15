США впервые разместили на орбите собственное космическое оружие

$44.640.0251.510.01
ukenru
09:12 • 4968 просмотра
Бюджетная пропасть в 2027 году: сколько Украине не хватает и где будут искать деньги
08:35 • 3908 просмотра
Новых штрафов за превышение скорости не будет: Рада провалила законопроект
06:33 • 12348 просмотра
Дрон РФ попал в рейсовый автобус в Никопольском районе: пять погибших, семеро раненыхPhoto
Эксклюзив
06:01 • 18459 просмотра
Повлечёт ли затягивание дела Odrex последствия для адвокатов?
04:58 • 15862 просмотра
"Адские" санкции против РФ приблизились к принятию в США — осталось финальное голосование
04:45 • 15632 просмотра
Немецкие больницы готовятся к войне дронов и массовым жертвам, Бундесвер ожидает до 1000 раненых ежедневно
04:19 • 15438 просмотра
"АТЕШ" заявил о диверсии на заводе, который производит в Воронеже компоненты для ракет Х-101 и "Искандер-К"Video
16 сентября, 02:17 • 19707 просмотра
Украина может получить лицензию на производство ракет для Patriot, но есть нюанс
16 сентября, 01:17 • 17728 просмотра
Российский аналог Starlink за полгода так и не достиг рабочей орбиты, часть спутников РФ уже потеряла
16 сентября, 00:16 • 22333 просмотра
На концерт кобзона отправился генерал, который докладывал путину о якобы взятии Константиновки
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
1м/с
59%
751мм
Популярные новости
Звезда «Безумцев» Джон Хэмм станет отцом в 55 лет, его жена впервые появилась беременной перед камерами16 сентября, 00:06 • 26904 просмотра
Законопроект о жестких санкциях против РФ вынесен на финальное рассмотрение в Палате представителей США16 сентября, 02:55 • 20636 просмотра
Ракета «Искандер»: дальность, скорость, модификацииPhoto16 сентября, 03:45 • 18374 просмотра
Сколько военных и техники потеряла Россия за сутки — данные ГенштабаPhoto04:08 • 9132 просмотра
От фольги до рыболовных сетей: как совершенно бытовые предметы нашли своё применение на войне06:59 • 10225 просмотра
публикации
Бюджетная пропасть в 2027 году: сколько Украине не хватает и где будут искать деньги09:12 • 4936 просмотра
От фольги до рыболовных сетей: как совершенно бытовые предметы нашли своё применение на войне06:59 • 10281 просмотра
Повлечёт ли затягивание дела Odrex последствия для адвокатов?
Эксклюзив
06:01 • 18448 просмотра
Ракета «Искандер»: дальность, скорость, модификацииPhoto16 сентября, 03:45 • 18431 просмотра
Международный день демократии: почему этот праздник актуален и сегодня15 сентября, 15:14 • 33055 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Вадим Филашкин
Сергей Марченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Саудовская Аравия
Реклама
УНН Lite
Звезда «Безумцев» Джон Хэмм станет отцом в 55 лет, его жена впервые появилась беременной перед камерами16 сентября, 00:06 • 26999 просмотра
Стива Карелла назвали одним из самых привлекательных зрелых мужчин Голливуда — актер отреагировал на новый статус15 сентября, 23:07 • 27966 просмотра
Чака Норриса, Роберта Редфорда и звезду «Баффи» «забыли» почтить на «Эмми-2026»15 сентября, 22:05 • 26597 просмотра
Келли Осборн заявила, что никогда не помирится со старшей сестрой, и объяснила почему15 сентября, 21:06 • 27073 просмотра
Евровидение-2027: Украина начала прием заявок на национальный отбор15 сентября, 11:29 • 44024 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Шахед-136
9К720 Искандер
SpaceX Starship

США впервые разместили на орбите собственное космическое оружие

Киев • УНН

 • 11189 просмотра

США публично признали размещение на орбите наступательной системы для контроля космоса. Её характеристики не раскрываются.

США впервые разместили на орбите собственное космическое оружие
Фото иллюстративное

Соединённые Штаты впервые публично признали, что разместили на орбите собственное наступательное оружие, предназначенное для «контроля космического пространства». Об этом заявил министр ВВС США Трой Мейнк, сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Подробности

Мейнк не раскрыл тип вооружения и его характеристики. По словам американского чиновника, новая система потенциально может использоваться для уничтожения спутника противника, если тот будет применяться для наведения на американские войска или космические аппараты.

Это важно с точки зрения сдерживания

– заявил Мейнк, добавив, что новое оружие должно защищать американские силы от враждебных действий.

США впервые признали наступательные возможности в космосе

The Washington Post отмечает, что это первый случай, когда Вашингтон публично признал наличие собственной наступательной системы на орбите. Ранее США в течение нескольких лет предупреждали о развитии Россией и Китаем средств для наступательных операций в космосе, в частности лазерных систем и средств подавления спутников.

Параллельно США разрабатывают сеть космических ракет, которую рассматривают как один из элементов будущей системы противоракетной обороны Golden Dome.

"Золотой купол" Трампа может стать триллионной ставкой на технологии, которых еще не существует04.09.26, 04:37 • 5895 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки
The Washington Post
Китай
Соединённые Штаты