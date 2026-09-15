США впервые разместили на орбите собственное космическое оружие

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Соединённые Штаты впервые публично признали, что разместили на орбите собственное наступательное оружие, предназначенное для «контроля космического пространства». Об этом заявил министр ВВС США Трой Мейнк, сообщает The Washington Post, пишет УНН.

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Мейнк не раскрыл тип вооружения и его характеристики. По словам американского чиновника, новая система потенциально может использоваться для уничтожения спутника противника, если тот будет применяться для наведения на американские войска или космические аппараты.

Это важно с точки зрения сдерживания – заявил Мейнк, добавив, что новое оружие должно защищать американские силы от враждебных действий.

США впервые признали наступательные возможности в космосе

The Washington Post отмечает, что это первый случай, когда Вашингтон публично признал наличие собственной наступательной системы на орбите. Ранее США в течение нескольких лет предупреждали о развитии Россией и Китаем средств для наступательных операций в космосе, в частности лазерных систем и средств подавления спутников.

Параллельно США разрабатывают сеть космических ракет, которую рассматривают как один из элементов будущей системы противоракетной обороны Golden Dome.

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