"Золотой купол" Трампа может стать триллионной ставкой на технологии, которых еще не существует
Киев • УНН
Проект противоракетной обороны США опирается на космические перехватчики, которых еще не существует. Его стоимость может достичь $1,2 трлн.
Проект противоракетной обороны «Золотой купол», который президент США Дональд Трамп хочет превратить в многоуровневую защиту страны от ракетных атак, в значительной степени зависит от технологий, которые еще не доказали свою эффективность. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.
Детали
Один из ключевых и одновременно наиболее рискованных элементов системы — космические перехватчики, способные уничтожать баллистические ракеты на ранней стадии полета. Пентагон уже выделил $3,2 млрд на разработку прототипов таких аппаратов, однако сама технология пока не существует в готовом к боевому применению виде.
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«Золотой купол» должен объединить спутниковые и наземные сенсоры, системы управления и различные типы перехватчиков. Официальная оценка стоимости так называемой целевой архитектуры программы составляет около $185 млрд до 2035 года.
Счет может оказаться значительно больше
В то же время Бюджетное управление Конгресса США оценивало возможную стоимость создания и эксплуатации масштабной системы противоракетной обороны примерно в $1,2 трлн в течение 20 лет. Одной из причин такой большой разницы является то, что Пентагон не раскрывает детальную архитектуру «Золотого купола».
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Сам Трамп заявлял, что система должна защищать США практически от всех типов ракетных угроз. Однако даже руководитель программы генерал Космических сил Майкл Гетлайн признавал, что космические перехватчики не будут развертывать, если они не окажутся достаточно дешевыми и пригодными для масштабирования.
Пентагон планирует проводить испытания технологий, необходимых для «Золотого купола», уже в ближайшие годы. Таким образом, США одновременно вкладывают десятки миллиардов долларов в создание системы и проверяют, возможно ли реализовать ее наиболее амбициозные элементы на практике.
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