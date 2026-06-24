США успешно испытали элемент системы ПРО "Золотой купол" - глава Пентагона

Соединенные Штаты провели первое успешное испытание в рамках программы противоракетной обороны "Золотой купол". Во время теста новейшие технологии автономно обнаружили и уничтожили все воздушные цели. Об этом сообщил министр обороны США Пит Хегсет, передает УНН.

Детали

По словам главы Пентагона, испытание стало первым важным этапом реализации программы по созданию многоуровневой системы защиты территории США от ракетных и беспилотных угроз.

Сегодня первое этапное испытание "Золотого купола" для Америки стало полным успехом. Система DDAD автономно обнаружила, сопроводила и уничтожила многочисленные воздушные угрозы. Испытание было проведено по графику, и все цели были успешно нейтрализованы - заявил Хегсет.

Он отметил, что во время тестирования были использованы современные системы направленной энергии, а военнослужащие работали вместе с технологиями нового поколения для перехвата беспилотников и крылатых ракет.

По словам министра обороны, в проекте участвуют как крупные оборонные корпорации, так и новые компании, которые совместно работают над созданием системы защиты.

Я видел, как наши военные вместе с технологиями нового поколения останавливали вражеские дроны и крылатые ракеты еще на подлете. Это историческое достижение стало возможным благодаря финансированию, которое позволяет реализовать самый мощный щит для защиты Америки - подчеркнул глава Пентагона.

Хегсет также заявил, что проект "Золотой купол" фактически воплощает в жизнь концепцию Стратегической оборонной инициативы, которую в 1980-х годах продвигал президент США Рональд Рейган.

Президент Трамп делает реальностью видение Рональда Рейгана относительно Стратегической оборонной инициативы. "Золотой купол" - это реальный, мощный проект, который развивается в соответствии с планом - подчеркнул он.

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