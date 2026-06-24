Командующий армией США в Европе и Африке покидает пост после 18 месяцев работы - The Atlantic

Генерал Кристофер "Си Ди" Донахью, который возглавляет Сухопутные войска США в Европе и Африке и был одним из ключевых военных руководителей, занимавшихся поддержкой Украины, покинет свой пост уже этим летом. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на источники, передает УНН.

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По данным издания, Донахью может объявить об отставке в ближайшее время. Его уход произойдет всего через 18 месяцев после назначения на должность.

The Atlantic отмечает, что генерал считался одним из самых перспективных офицеров американской армии и был среди кандидатов на должность начальника штаба армии США или даже председателя Объединенного комитета начальников штабов.

Именно Донахью в последние годы координировал адаптацию американской армии к опыту современной войны, в частности изучение уроков российско-украинской войны и внедрение новых подходов к ведению боевых действий.

Издание связывает кадровые изменения с масштабной реформой руководящего состава Пентагона, которую проводит министр обороны США Пит Хегсет.

По информации журналистов, после отставки Донахью командование Сухопутных войск США в Европе и Африке могут понизить со статуса четырехзвездного до трехзвездного.

Также отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа пересматривает американское военное присутствие в Европе и требует от союзников по НАТО взять на себя большую часть оборонной нагрузки.

На время поиска нового командующего обязанности руководителя, по данным The Atlantic, будет исполнять генерал-майор Кристофер Норри.

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