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Командующий армией США в Европе и Африке покидает пост после 18 месяцев работы - The Atlantic

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Генерал Кристофер Донахью, который координировал поддержку Украины, покинет пост летом. Его уход связан с реформой Пентагона.

Командующий армией США в Европе и Африке покидает пост после 18 месяцев работы - The Atlantic

Генерал Кристофер "Си Ди" Донахью, который возглавляет Сухопутные войска США в Европе и Африке и был одним из ключевых военных руководителей, занимавшихся поддержкой Украины, покинет свой пост уже этим летом. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

По данным издания, Донахью может объявить об отставке в ближайшее время. Его уход произойдет всего через 18 месяцев после назначения на должность.

The Atlantic отмечает, что генерал считался одним из самых перспективных офицеров американской армии и был среди кандидатов на должность начальника штаба армии США или даже председателя Объединенного комитета начальников штабов.

Именно Донахью в последние годы координировал адаптацию американской армии к опыту современной войны, в частности изучение уроков российско-украинской войны и внедрение новых подходов к ведению боевых действий.

Издание связывает кадровые изменения с масштабной реформой руководящего состава Пентагона, которую проводит министр обороны США Пит Хегсет.

По информации журналистов, после отставки Донахью командование Сухопутных войск США в Европе и Африке могут понизить со статуса четырехзвездного до трехзвездного.

Также отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа пересматривает американское военное присутствие в Европе и требует от союзников по НАТО взять на себя большую часть оборонной нагрузки.

На время поиска нового командующего обязанности руководителя, по данным The Atlantic, будет исполнять генерал-майор Кристофер Норри.

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Андрей Тимощенков

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