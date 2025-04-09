30 марта россияне сбросили управляемую авиабомбу на Купянск, Харьковская область. Повреждено много зданий, есть пострадавшая, под завалами могут быть люди.
В результате российских атак в Донецкой области погибли три человека, еще четверо получили ранения. Полиция зафиксировала более 4 тысяч вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору.
Оккупанты сбросили ФАБ-250 с модулем УМПК на жилой квартал Краматорска, погиб 18-летний парень, двое раненых. За сутки россияне совершили 23 обстрела населенных пунктов Донецкой области.
В результате российского авиаудара по Константиновке погибли 5 человек, еще 11 ранены. Повреждены 52 гражданских объекта, включая более 20 жилых домов.
24 февраля 2025 года оккупанты нанесли авиаудары по населенным пунктам Донецкой области. В результате обстрелов Федоровки, Славянска, Краматорска и Константиновки погиб один человек, пятеро получили ранения.
В Константиновке в результате трех авиаударов РФ с использованием ФАБ-250 погиб один человек, двое ранены. Повреждены 9 частных домов, начато уголовное производство.
Оккупанты атаковали жилой сектор Купянска управляемой авиабомбой около 15:40. Спасатели деблокируют тело 59-летнего мужчины из-под завалов дома.
Оккупанты нанесли 6 авиаударов по жилой застройке Константиновки, использовав ФАБ-250. В результате атаки ранены 6 мирных жителей, повреждены 38 домов и инфраструктура.
В результате обстрелов Харьковской области пострадали четыре человека, среди них двое несовершеннолетних. Повреждены по меньшей мере 15 жилых домов в Купянске, Богодухове и селе Замостье.
В результате сброса двух ФАБ-250 на Краматорск погиб 46-летний мужчина, 5 человек ранены. Повреждены два дома и несколько автомобилей, среди пострадавших 16-летняя девушка.
Российские военные нанесли три авиаудара по частному сектору Константиновки. В результате атаки ранены трое местных жителей, повреждены 38 домов и инфраструктура.
За сутки рф нанесла более 4000 ударов по 9 населенным пунктам Донецкой области, поврежден 61 гражданский объект. В Покровске разрушена больница и поврежден перинатальный центр. В области пострадали трое мирных жителей.
Российские войска атаковали центр Краматорска БПЛА, без жертв. За сутки в Донецкой области зафиксировано 3784 вражеских удара, 1 погибший и 18 раненых, повреждено 89 гражданских объектов.
Возле села Большие Кульбаки Белгородской области нашли российскую "умную" авиабомбу УМПБ-250. По данным Astra, это уже 165-й случай падения российских авиабомб на собственной территории.
В результате российских ударов по Константиновке и Краматорску погиб один человек, трое ранены. Повреждены по меньшей мере 16 частных домов и 2 автомобиля.
В результате российских обстрелов в Константиновке ранены два человека, повреждены 5 частных домов и инфраструктура. За минувшие сутки в Донецкой области от вражеских атак погиб 1 человек, ранены 3.
В результате авиаудара ФАБ-250 по жилому району Запорожья погибли 10 человек. Среди 25 раненых - трое детей, самому младшему из которых всего 4 месяца.
За 2024 год рф случайно сбросила 159 авиабомб ФАБ на свою территорию и оккупированные земли Украины. В последнем инциденте в белгородской области эвакуировали 100 человек из-за падения 250-кг бомбы.
В Красноторке в результате 6 вражеских ударов погиб 1 человек, 2 ранены. За минувшие сутки рф нанесла 2132 удара по Донецкой области, повреждено 36 гражданских объектов.
Оккупанты сбросили две авиабомбы ФАБ-250 на жилой квартал Константиновки Донецкой области. В результате атаки ранены 6 мирных жителей и повреждены 10 многоквартирных домов.
В Покровской громаде остается 17 тыс. человек, в Курахово - около 700-800. За сутки с линии фронта эвакуированы 214 человек и 10 детей, при этом враг продолжает массированные обстрелы региона.
В результате атак российскими авиабомбами ФАБ-250 повреждены 16 гражданских объектов в 7 населенных пунктах Донецкой области. Среди повреждений - 9 жилых домов, амбулатория и котельная, также ранен один человек.
В результате российских авиаударов по Харькову пострадали 15 человек, среди них 4 полицейских. Повреждены многочисленные объекты инфраструктуры, торговые точки и жилые дома, в Купянском районе есть погибшие.
В результате авиаударов по Харькову и Дергачах пострадали пять человек, повреждены жилой дом и гражданское предприятие. Атаки были осуществлены ФАБ-250 с УМПК около 21:15.
В результате российских атак в Донецкой области погиб один человек, 10 ранены, среди них двое детей. Повреждены 56 гражданских объектов в 10 населенных пунктах области.
В результате российского обстрела в Алексеево-Дружковке ранены 4 гражданских, включая мать с двумя детьми. За минувшие сутки оккупанты совершили 3012 обстрелов в Донецкой области, повреждено 25 гражданских объектов.
В результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 2 человека, ранены 13 человек. Повреждены 70 гражданских объектов в 8 населенных пунктах, включая 22 жилых дома.
В результате двух авиабомб ФАБ-250 в Константиновке погиб 38-летний мужчина, еще три человека ранены. Повреждены жилые дома, админздания и инфраструктура города.
россия нанесла удары по 13 населенным пунктам Донецкой области. Погибло 3 гражданских, ранено 7, повреждено 64 объекта, включая 35 жилых домов. В Лимане повреждения получила пятиэтажка, также есть травмированный.
В результате массированного авиаудара по Харькову пострадали 13 человек, в том числе беременная женщина. Зафиксировано попадание в двух районах города, повреждены здания и автомобили.