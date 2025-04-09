Авиаудары рф по Харькову и Дергачам: пять пострадавших за вечер, повреждено предприятие

В результате авиаударов по Харькову и Дергачах пострадали пять человек, повреждены жилой дом и гражданское предприятие. Атаки были осуществлены ФАБ-250 с УМПК около 21:15.