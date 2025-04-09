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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29088 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате российских атак в Донецкой области погибли три человека, еще четверо получили ранения. Полиция зафиксировала более 4 тысяч вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору.

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Атака врагом городов Донетчины: начато расследование относительно гибели и ранения жителей Константиновки в результате ударов ФАБ-250

В Константиновке в результате трех авиаударов РФ с использованием ФАБ-250 погиб один человек, двое ранены. Повреждены 9 частных домов, начато уголовное производство.

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Авиаудар россиян по Купянску: по меньшей мере один человек погиб

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Четыре человека пострадали из-за ночных атак рф в Харьковской области: среди них двое подростков

В результате обстрелов Харьковской области пострадали четыре человека, среди них двое несовершеннолетних. Повреждены по меньшей мере 15 жилых домов в Купянске, Богодухове и селе Замостье.

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В результате сброса двух ФАБ-250 на Краматорск погиб 46-летний мужчина, 5 человек ранены. Повреждены два дома и несколько автомобилей, среди пострадавших 16-летняя девушка.

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Российский дрон утром атаковал центр Краматорска: что известно

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В результате российских ударов по Константиновке и Краматорску погиб один человек, трое ранены. Повреждены по меньшей мере 16 частных домов и 2 автомобиля.

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В результате авиаудара ФАБ-250 по жилому району Запорожья погибли 10 человек. Среди 25 раненых - трое детей, самому младшему из которых всего 4 месяца.

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За 2024 год рф случайно сбросила 159 авиабомб ФАБ на свою территорию и оккупированные земли Украины. В последнем инциденте в белгородской области эвакуировали 100 человек из-за падения 250-кг бомбы.

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россияне утром атаковали пригород Краматорска: погиб человек, 2 ранены

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Оккупанты сбросили две авиабомбы ФАБ-250 на жилой квартал Константиновки Донецкой области. В результате атаки ранены 6 мирных жителей и повреждены 10 многоквартирных домов.

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Эвакуация в Покровске и Курахово: сколько детей остаются в громадах

В Покровской громаде остается 17 тыс. человек, в Курахово - около 700-800. За сутки с линии фронта эвакуированы 214 человек и 10 детей, при этом враг продолжает массированные обстрелы региона.

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В результате российских атак бомбами «ФАБ-250» в Донецкой области повреждена инфраструктура и частные здания

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4 полицейских и 11 гражданских пострадали от авиаудара рф по Харькову: показали последствия

В результате российских авиаударов по Харькову пострадали 15 человек, среди них 4 полицейских. Повреждены многочисленные объекты инфраструктуры, торговые точки и жилые дома, в Купянском районе есть погибшие.

Война • 4 ноября, 07:21 • 22112 просмотра

Авиаудары рф по Харькову и Дергачам: пять пострадавших за вечер, повреждено предприятие

В результате авиаударов по Харькову и Дергачах пострадали пять человек, повреждены жилой дом и гражданское предприятие. Атаки были осуществлены ФАБ-250 с УМПК около 21:15.

Война • 1 ноября, 07:26 • 17271 просмотра

Масштабные атаки рф в Донецкой области: 10 населенных пунктов под ударом

В результате российских атак в Донецкой области погиб один человек, 10 ранены, среди них двое детей. Повреждены 56 гражданских объектов в 10 населенных пунктах области.

Война • 30 октября, 08:52 • 18210 просмотра

Армия рф нанесла удар по поселку в Донецкой области: среди пострадавших мать с детьми

В результате российского обстрела в Алексеево-Дружковке ранены 4 гражданских, включая мать с двумя детьми. За минувшие сутки оккупанты совершили 3012 обстрелов в Донецкой области, повреждено 25 гражданских объектов.

Война • 29 октября, 12:24 • 14219 просмотра

Двое погибших и 13 раненых - последствия обстрелов рф Донетчины

В результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 2 человека, ранены 13 человек. Повреждены 70 гражданских объектов в 8 населенных пунктах, включая 22 жилых дома.

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1 погибший и 3 раненых в результате авиабомбовых ударов россиян по Константиновке

В результате двух авиабомб ФАБ-250 в Константиновке погиб 38-летний мужчина, еще три человека ранены. Повреждены жилые дома, админздания и инфраструктура города.

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Враг попал в пятиэтажку в Лимане Донецкой области, за сутки из-за ударов рф в области трое погибших

россия нанесла удары по 13 населенным пунктам Донецкой области. Погибло 3 гражданских, ранено 7, повреждено 64 объекта, включая 35 жилых домов. В Лимане повреждения получила пятиэтажка, также есть травмированный.

Война • 23 октября, 09:22 • 39081 просмотра

Среди пострадавших в Харькове есть беременная: показали последствия массированного удара рф

В результате массированного авиаудара по Харькову пострадали 13 человек, в том числе беременная женщина. Зафиксировано попадание в двух районах города, повреждены здания и автомобили.

Война • 21 октября, 06:42 • 15758 просмотра