Количество раненых в результате авиаудара по Краматорску возросло до шести

В Краматорске количество раненых в результате вечернего авиаудара возросло до шести, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Контекст

По уточненной информации, 30 июля в 20:22 россияне сбросили на город 5 бомб "ФАБ-250" с УМПК.

Одна из бомб попала в жилую многоэтажку, где вспыхнул пожар. Несмотря на опасность, полицейские обошли все этажи и оказали помощь пострадавшим.

В результате атаки ранения получили двое мужчин 31 и 32 лет и четыре женщины – 19, 52, 75, 86 лет. У них диагностированы минно-взрывные травмы, переломы, ушибы, акубаротравмы - говорится в сообщении.

В Нацполиции добавили, что повреждены 3 многоквартирных дома, 2 учебных заведения, 2 магазина, ТЦ, прачечная, отделение банка, помещение логистической компании, ресторан, 6 гражданских автомобилей.

россия сбросила четыре КАБа на Краматорск и попала в высотку, есть раненые