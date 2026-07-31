россия сбросила четыре КАБа на Краматорск и попала в высотку, есть раненые

россия сбросила на Краматорск четыре КАБа, один из ударов пришёлся на высотку, известно о трёх раненых, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, пишет УНН.

Краматорск: российская авиация сбросила 4 бомбы на город, ранены 3 человека - сообщили в ГСЧС.

В ГСЧС добавили, что "один из ударов пришёлся на 14-этажный дом, возник пожар".

Спасатели совместно с сотрудниками Нацполиции спасли 2 человек и передали их медикам.

Повреждено, как сообщается, 6 многоквартирных домов, автомобили, учреждения образования и торговли. Также горела крыша учебного заведения.

Пожарные потушили все возгорания общей площадью около 685 кв. м.

Дополнение

Как указал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, всего за минувшие сутки россияне 15 раз обстреляли населённые пункты Донетчины. За 30 июля россияне ранили 5 жителей Донетчины.