Количество раненых в результате атаки рф на Краматорск возросло до 21

В Краматорске после атаки рф число раненых возросло до 21, среди них — младенец, передает УНН со ссылкой на городской совет Краматорска.

Детали

Враг применил для авиаудара по Краматорску девять ФАБ-250.

Как сообщили в городском совете Краматорска, в результате атаки повреждены 34 многоэтажных дома, три учреждения образования и критическая инфраструктура.

Работают все соответствующие службы и коммунальные аварийные бригады.

Напомним

Враг атаковал Краматорск девятью ФАБ-250, было известно о 19 раненых.