Количество раненых в результате атаки рф на Краматорск возросло до 21
Киев • УНН
россия атаковала Краматорск девятью ФАБ-250. Повреждены 34 дома, три учебных заведения и критическая инфраструктура.
В Краматорске после атаки рф число раненых возросло до 21, среди них — младенец, передает УНН со ссылкой на городской совет Краматорска.
Детали
Враг применил для авиаудара по Краматорску девять ФАБ-250.
Как сообщили в городском совете Краматорска, в результате атаки повреждены 34 многоэтажных дома, три учреждения образования и критическая инфраструктура.
Работают все соответствующие службы и коммунальные аварийные бригады.
Напомним
Враг атаковал Краматорск девятью ФАБ-250, было известно о 19 раненых.