У Краматорську кількість постраждалих через удар рф 9 авіабомбами наблизилася до двох десятків
Київ • УНН
У Краматорську внаслідок атаки рф постраждали 19 людей. Пошкоджено 34 багатоповерхівки, три адмінбудівлі та інфраструктурний об’єкт.
У Краматорську внаслідок атаки рф кількість постраждалих наблизилася до двох десятків, повідомив у вівторок голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у соцмережах, пише УНН.
Кількість постраждалих у Краматорську зросла до 19
За його даними, пошкоджено щонайменше 34 багатоповерхівки, 3 адмінбудівлі та інфраструктурний об'єкт.
Як повідомили в обласній прокуратурі, "ворог завдав ударів по місту дев'ятьма "ФАБ-250" з УМПК".
У Краматорську 12 поранених після восьми ударів рф, серед них немовля25.08.26, 12:57 • 1924 перегляди