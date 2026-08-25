У Краматорську 12 поранених після восьми ударів рф, серед них немовля
Київ • УНН
росіяни вісім разів атакували Краматорськ авіабомбами. Поранені 12 цивільних, зокрема двомісячна дівчинка у важкому стані.
12 людей поранені внаслідок сьогоднішніх ударів рф по Краматорську на Донеччині, серед поранених — двомісячне немовля, повідомили у вівторок голова Донецької ОВА Вадим Філашкін та Донецька обласна прокуратура, пише УНН.
Деталі
За даними прокуратури, 25 серпня у період з 10:33 по 10:40 армія рф атакувала Краматорськ. "Сьогодні зранку росіяни атакували місто 8 разів. За попередньою інформацією, використали авіабомби", - додав Філашкін.
Під ворожий приціл, як повідомили у прокуратурі, потрапила житлова забудова. Деякі засоби ураження поцілили по багатоквартирних будинках.
"Пошкоджено численні багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт", - вказав голова ОВА.
Станом на зараз відомо про щонайменше 12 поранених цивільних, серед яких 2-місячна дівчинка. Дитина перебуває у важкому стані
"Кількість поранених зросла до 12", - підтвердив Філашкін дані на 12:50.
Усім постраждалим, як вказано, надається медична допомога.