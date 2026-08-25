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У Краматорську 12 поранених після восьми ударів рф, серед них немовля

Київ • УНН

 • 894 перегляди

росіяни вісім разів атакували Краматорськ авіабомбами. Поранені 12 цивільних, зокрема двомісячна дівчинка у важкому стані.

У Краматорську 12 поранених після восьми ударів рф, серед них немовля

12 людей поранені внаслідок сьогоднішніх ударів рф по Краматорську на Донеччині, серед поранених — двомісячне немовля, повідомили у вівторок голова Донецької ОВА Вадим Філашкін та Донецька обласна прокуратура, пише УНН.

Деталі

За даними прокуратури, 25 серпня у період з 10:33 по 10:40 армія рф атакувала Краматорськ. "Сьогодні зранку росіяни атакували місто 8 разів. За попередньою інформацією, використали авіабомби", - додав Філашкін.

Під ворожий приціл, як повідомили у прокуратурі, потрапила житлова забудова. Деякі засоби ураження поцілили по багатоквартирних будинках.

"Пошкоджено численні багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт", - вказав голова ОВА.

Станом на зараз відомо про щонайменше 12 поранених цивільних, серед яких 2-місячна дівчинка. Дитина перебуває у важкому стані

- повідомили у прокуратурі.

"Кількість поранених зросла до 12", - підтвердив Філашкін дані на 12:50.

Усім постраждалим, як вказано, надається медична допомога.


Юлія Шрамко

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