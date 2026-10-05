У росії розбився Ту-95МС, загинули 8 військових, серед них могли бути причетні до ракетних ударів по Україні

В амурській області рф під час падіння стратегічного бомбардувальника Ту-95МС загинули 8 російських військових. Щонайменше троє з них могли бути причетними до ракетних ударів по українських містах, повідомляють російські джерела, пише УНН.

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Літак розбився 1 жовтня поблизу села красноярово. Міноборони рф заявляло, що Ту-95МС виконував тренувальний політ і впав у безлюдній місцевості. Спочатку російська сторона повідомляла про загибель 6 членів екіпажу.

Однак глава мазановського округу амурської області михайло півень опублікував фотографію загиблого екіпажу, на якій вказані 8 військових.

Серед загиблих могли бути причетними до ударів по Україні

Український військовий блогер Анатолій Штефан "Штірліц" стверджує, що щонайменше троє із загиблих були безпосередньо причетні до ракетних атак на українські міста – займалися методичним забезпеченням ударів, віддавали та виконували накази про пуски крилатих ракет. Водночас він не назвав їхніх імен, тому незалежно перевірити цю інформацію наразі неможливо.

Відомо, що серед загиблих був підполковник федір павлюков – заступник командира 182-го важкого бомбардувального авіаполку з льотної підготовки. У 2021–2024 роках він командував ескадрильєю Ту-95МС.

Літаки цього авіаполку залучали до ракетних ударів по Україні. Ще у 2022 році українська розвідка включила павлюкова до переліку російських льотчиків, яких, за її даними, готували до завдання ударів по Україні з території білорусі.

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