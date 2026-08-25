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В Краматорске 12 раненых после восьми ударов рф, среди них младенец

Киев • УНН

 • 1032 просмотра

россияне восемь раз атаковали Краматорск авиабомбами. Ранены 12 гражданских, в том числе двухмесячная девочка в тяжёлом состоянии.

В Краматорске 12 раненых после восьми ударов рф, среди них младенец

12 человек получили ранения в результате сегодняшних ударов рф по Краматорску в Донецкой области, среди раненых — двухмесячный младенец, сообщили во вторник глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин и Донецкая областная прокуратура, пишет УНН.

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По данным прокуратуры, 25 августа в период с 10:33 до 10:40 армия рф атаковала Краматорск. "Сегодня утром россияне атаковали город 8 раз. По предварительной информации, использовали авиабомбы", — добавил Филашкин.

Под вражеский прицел, как сообщили в прокуратуре, попала жилая застройка. Некоторые средства поражения попали в многоквартирные дома.

"Повреждены многочисленные многоэтажки и объект инфраструктуры", — указал глава ОВА.

По состоянию на данный момент известно как минимум о 12 раненых гражданских, среди которых 2-месячная девочка. Ребенок находится в тяжелом состоянии

— сообщили в прокуратуре.

"Количество раненых возросло до 12", — подтвердил Филашкин данные на 12:50.

Всем пострадавшим, как указано, оказывается медицинская помощь.


Юлия Шрамко

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