В Краматорске 12 раненых после восьми ударов рф, среди них младенец

12 человек получили ранения в результате сегодняшних ударов рф по Краматорску в Донецкой области, среди раненых — двухмесячный младенец, сообщили во вторник глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин и Донецкая областная прокуратура, пишет УНН.

По данным прокуратуры, 25 августа в период с 10:33 до 10:40 армия рф атаковала Краматорск. "Сегодня утром россияне атаковали город 8 раз. По предварительной информации, использовали авиабомбы", — добавил Филашкин.

Под вражеский прицел, как сообщили в прокуратуре, попала жилая застройка. Некоторые средства поражения попали в многоквартирные дома.

"Повреждены многочисленные многоэтажки и объект инфраструктуры", — указал глава ОВА.

По состоянию на данный момент известно как минимум о 12 раненых гражданских, среди которых 2-месячная девочка. Ребенок находится в тяжелом состоянии