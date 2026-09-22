"Фактически делает восстановление невозможным" - россия атаковала баллистикой объект "Нафтогаза"
Киев • УНН
россия атаковала баллистическими ракетами объект нефтегазового комплекса в Полтавской области. Удар вызвал критические разрушения, что фактически делает восстановление невозможным.
россия в очередной раз массированно атаковала баллистическими ракетами объект нефтегазового комплекса в Полтавской области. Новый удар рф вызвал критические разрушения, которые фактически делают восстановление невозможным. Об этом сообщили в Группе Нафтогаз 22 сентября, пишет УНН.
Ночью россияне атаковали баллистическими ракетами объект нефтегазового комплекса в Полтавской области
Как сообщили в компании, "как минимум пять ракет ударили по технологическим объектам, которые и так длительное время остановлены и не работают". Этот объект с 2022 года, как отмечается, уже десятки раз подвергался российским атакам — как дронами, так и ракетами, "а его оборудование давно и надолго выведено из строя".
"Нынешний удар вызвал критические разрушения, которые фактически делают восстановление и функционирование объекта невозможными", - подчеркнули в Нафтогазе.
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