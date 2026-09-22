Россия ударила по железной дороге и электроподстанциям — что известно о последствиях
Киев • УНН
В результате ночной атаки на Киев и 13 областей погибли четыре человека, 11 пострадали. Повреждены объекты бизнеса, склады, железная дорога и энергетика.
Россия в ночь на 22 сентября атаковала Киев и 13 областей Украины, под ударом оказались бизнес, склады, железная дорога, энергетика, известно о 4 погибших и 11 пострадавших. Об этом сообщил Премьер-министр Сергей Корецкий 22 сентября в соцсетях, пишет УНН.
Очередная массированная атака дронами и ракетами по украинским городам. Россияне целенаправленно бьют по бизнесу, фермерским хозяйствам, складам, железной дороге, энергетике и жилым домам. В течение ночи и утра под ударами находились 13 областей, а также Киев
рф атаковала Украину "Ониксами" и баллистикой, обезврежены "Калибр" и 185 из 220 дронов22.09.26, 08:39 • 2502 просмотра
Какие области оказались под ударом
Как сообщил Корецкий:
- в Днепре в результате ракетного удара погибли четыре человека, еще шестеро пострадали. Продолжается спасательная операция. Серьезные разрушения также есть в Кривом Роге и Павлограде;
- в Полтавской, Винницкой и Житомирской областях враг атаковал энергетическую и железнодорожную инфраструктуру. Под удар этой ночью попали сразу несколько электроподстанций в разных регионах;
- в Киеве в результате атаки повреждены жилые дома, пострадали пять человек.
В Киевской области в результате атак рф за сутки повреждены 34 объекта, больше всего - в Бучанском районе22.09.26, 09:15 • 1918 просмотров