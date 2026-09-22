Россия ударила по железной дороге и электроподстанциям — что известно о последствиях

Россия в ночь на 22 сентября атаковала Киев и 13 областей Украины, под ударом оказались бизнес, склады, железная дорога, энергетика, известно о 4 погибших и 11 пострадавших. Об этом сообщил Премьер-министр Сергей Корецкий 22 сентября в соцсетях, пишет УНН.

Очередная массированная атака дронами и ракетами по украинским городам. Россияне целенаправленно бьют по бизнесу, фермерским хозяйствам, складам, железной дороге, энергетике и жилым домам. В течение ночи и утра под ударами находились 13 областей, а также Киев - написал Корецкий.

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Какие области оказались под ударом

Как сообщил Корецкий:

в Днепре в результате ракетного удара погибли четыре человека, еще шестеро пострадали. Продолжается спасательная операция. Серьезные разрушения также есть в Кривом Роге и Павлограде;

в Полтавской, Винницкой и Житомирской областях враг атаковал энергетическую и железнодорожную инфраструктуру. Под удар этой ночью попали сразу несколько электроподстанций в разных регионах;

в Киеве в результате атаки повреждены жилые дома, пострадали пять человек.

В Киевской области в результате атак рф за сутки повреждены 34 объекта, больше всего - в Бучанском районе